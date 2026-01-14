Adjunkt i statsvetenskap
Statsvetenskapliga institutionen är en dynamisk och stark utbildnings- och forskningsinstitution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.
Institutionen strävar efter att vara nationellt ledande och internationellt framstående inom forskning och utbildning. Statsvetenskapliga institutionen har drygt 90 medarbetare och omkring 800 studenter.
Mer information om oss finns på: https://www.statsvet.su.sePubliceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att bedriva undervisning inom det statsvetenskapliga området. Den undervisning som anställningarna omfattar är enligt nedan:
- Jämförande politik
- Internationell politik
- Miljöpolitik och hållbar utveckling
- Handledning och examination av kandidatuppsatser
- Tentarättning
Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som, dels har visat pedagogisk skicklighet, dels genomgått statsvetenskaplig högskoleutbildning på lägst avancerad nivå eller har motsvarande kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna. För att bedömas behörig ska den sökande ha dokumenterade erfarenheter från arbete med utbildning inom högskola och universitet.
Då undervisningen bedrivs på både svenska eller på engelska måste den sökande behärska båda dessa språk på en mycket god nivå, både muntligt och skriftligt.
Bedömningsgrunder
Vid urvalet av behöriga sökande läggs särskild vikt vid pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning på högskola och universitet. Särskild vikt fästs också vid skicklighet visad genom undervisning inom områdena som tjänsterna omfattar. Därutöver kommer avseende fästas vid dokumenterad relevant yrkesskicklighet som är av betydelse. God samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot studenter och kollegor värderas högt.
Universitetet kommer främst att beakta de som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter, skicklighet och personliga förmågor har de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
Om anställningen
Anställningen avser deltid om 60 % och är tidsbegränsad i fem månader. Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå. Tillträde omgående.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av administrativ chef, Christian Antoni Möllerop, tfn 08-16 30 94, mailto:christian.antoni.mollerop@statsvet.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med universitetets anvisningar och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Universitetets anställningsordning, generella anvisningar och ansökningsmall på svenska finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
