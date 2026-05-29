Adas Verification Engineer Till Fordonsbolag I Göteborg!
Har du en utbildning inom Datateknik och erfarenhet av att utveckla testfall? Vill du dessutom arbeta i en miljö som tar fram morgondagens teknik? Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
I rollen som Verification Engineer hos vår kund ges du möjlighet att arbeta med att utveckla testmetoder för verifiering av ADAS-features. Testmetoderna utvecklas i Python vilket innebär att du som söker behöver ha erfarenhet av det, testerna skickas sedan vidare i en simuleringsmiljö och därför ser vi positivt på om du som söker även har erfarenhet av simulering. Teamet verkar i gränslandet mellan kund och interna stakeholders vilket innebär att du i rollen kommer ha kontakt med såväl kunder som kollegor internt. I rollen som Verification Engineer kommer du också att analysera och utvärdera utfallen av testerna.
VI SÖKER DIG SOM:Har en avslutad masterexamen inom Datateknik eller närliggande område.
Har 3-5 års erfarenhet av en liknande roll.
Har mycket goda kunskaper i Python och grundläggande kunskap i C.
Talar och skriver flytande på svenska och engelska, då båda språken kommuniceras såväl internt som externt i det dagliga arbetet.
Det är inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Erfarenhet av simuleringsmiljöer.
Vidare kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet där du som söker är självgående och lösningsorienterad. Du trivs i en tekniskt komplex miljö och vi tror att du trivs som allra bäst om du har ett fordonsintresse. Vidare är du kommunikativ och trygg med att föra dialog såväl inom som utanför organisationen.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid.
Start: Enligt överenskommelse.
Placering: Göteborg.
Rekryteringsansvarig: Jessica Mikaelsdotter.
Lön: Marknadsmässig.
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi tillämpar löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals - och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
