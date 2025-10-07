Accountant
Vi söker en erfaren och samarbetsinriktad Accountant till vår partner i Göteborg. Vill du vara en del av ett internationellt bolag där finansiell noggrannhet möter digital utveckling? Då kan det här vara rollen för dig.
I denna roll som Accountant kommer du att ansvara för redovisning och finansiell rapportering. Du kommer att vara en nyckelspelare i ekonomiteamet med fokus på kvalitet, förbättringsarbete och samarbete över gränserna.
Sammanfattningsvis innebär dina arbetsuppgifter följande:
Förbereda och genomföra löpande redovisning och rapportering
Säkerställa korrekt finansiell rapportering i samband med månads- och årsbokslut
Samverka med både interna och externa intressenter
Driva förbättringar och standardiseringar av redovisningsprocesser
Delta i projekt kopplade till automatisering, effektivisering och digitalisering av arbetssätt
Vi söker dig som
Har en högskoleexamen inom ekonomi eller motsvarande
Har flera års erfarenhet av att jobba med redovisning, och därav god förståelse för finansiella processer
Är van att jobba inom ett internationellt bolag, gärna inom tillverkningsindustrin
Har erfarenhet av SAP
Talar och skriver engelska obehindrat
För att lyckas i rollen är du en trygg och självgående person som vågar utmana och ställa frågor när det behövs. Du trivs med att samarbeta i team och har lätt för att skapa goda relationer med kollegor och intressenter, både lokalt och internationellt. Din analytiska förmåga och strukturerade arbetssätt gör att du kan hålla hög kvalitet även under tidspress.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd hos OIO under inledningsvis 6 månader med möjlighet till förlängning. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Göteborg
Lön: Fast månadslön
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Ersättning
