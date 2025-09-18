Account Manager till GDM
Vill du ta nästa steg i din karriär och arbeta i en nyckelroll där du får bygga långsiktiga relationer och hjälpa företag att växa med smarta IT-lösningar? Då kan detta vara din möjlighet! Vi tillämpar löpande urval, så varmt välkommen med din ansökan redan idag.
OM TJÄNSTEN
GDM är ett expansivt IT-bolag som nu söker en affärsansvarig/account manager till sin försäljnings- och marknadsavdelning. I rollen blir du en nyckelperson i att bygga starka och långsiktiga kundrelationer. Du ansvarar för hela försäljningsprocessen, från första kontakt till långvarigt partnerskap, och bidrar till att utveckla både GDMs affärer och kundernas verksamhet. Du arbetar nära teknisk expertis för att skapa konkret affärsnytta.
Du erbjuds
• Att vara en del av ett företag som värderar medarbetarna högt och har en enastående arbetsmiljö
• En varierad vardag där du bygger långsiktiga relationer och skapar ett stort värde för kunderna
• Vara en del av ett företag som ligger i framkant när det kommer till teknik och utveckling
Dina arbetsuppgifter
• Nykundsbearbetning
• Boka och genomföra kundmöten, från första kontakt till helhetslösning
• Presentera GDM:s tjänster på ett inspirerande sätt och visa hur de stärker kundens affär
• Ansvara för en egen kundportfölj och arbeta mot uppsatta mål
• Samarbeta nära tekniker och leverantörer för att hitta rätt lösningar
• Representera GDM vid kundmöten, webinarier och branschevent
• Administrativt arbete i interna system
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av uppsökande försäljning
• Har arbetslivserfarenhet från IT-branschen
• Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift då det krävs i dialog med kunder och kollegor
Det är meriterande om du har:
• God erfarenhet av försäljning inom IT-infrastruktur
• Erfarenhet av offentliga upphandlingar
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Optimistisk
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker
Övrig information:
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Arbetstider: Kontorstider
Placering: Sundsvall
Övrigt: Innan anställning kommer en bakgrundskontroll att genomföras
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
GDM grundades 1992 av Tommy Gustafsson som en IT-supportfunktion för skogskoncernen SCA. Genom åren har företaget vuxit till att bli ett framgångsrikt och snabbt växande bolag med kundservice som högsta prioritet. Idag är GDM en strategisk driftpartner inom flera olika branscher, där SCA fortsatt är en av de största kunderna. GDM har sitt huvudkontor i Sundsvall och finns även på andra orter. År 2024 blev GDM en del av Aderian Group, en stark sammanslutning av lokalt ledande IT-bolag från norr till söder. Ersättning
