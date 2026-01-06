Account Manager
2026-01-06
Du är en Account Manager med några års erfarenhet och har bra koll på telekommarknaden. Du gillar att jobba självständigt och är van att ta ansvar för dina affärer. Du uppskattar en väl fungerande arbetsplats med ett bra BackOffice team som stöttar dig. Du trivs såklart bäst ute hos kund men uppskattar en social och tempofylld arbetsplats. Vi har under lång tid arbetat upp massvis med nöjda kunder som du hjälper med rätt lösning som maximerar deras affärsnytta. Du uppskattar även att arbeta in nya kunder och att få vara med från början och ge kunden en riktigt grym kundupplevelse under lång tid.
Du kommer primärt jobba med kunder i storleken 20-250 anställda.
Vi förväntar oss att du:
Vill jobba med nya mobila arbetssätt.
Tar ansvar för dina befintliga och framtida kunder
Förstår tekniska lösningar och har en förståelse affärsnyttan
Gillar att söka svar på utmaningar
Har ett eget driv och gillar höga målsättningar
Det här får du av oss
Vi är en av Sveriges främsta partners inom telekom och vi jobbar hårt för att våra anställda ska ha roligt och frodas på jobbet. Vi älskar försäljning vilket innebär att vi är bra på det vi gör, därför kan vi garantera att du kommer lära dig massor som ny medarbetare hos oss. Vi är en helt oberoende telekompartner med en väldigt bred portfölj och med riktigt goda leverantörsrelationer vilket ger oss möjligheten att erbjuda nya innovativa lösningar till våra kunder. Att alltid vara i framkant i teknikutvecklingen är att sälja framtiden till våra kunder. Vi tror på långvariga relationer, till så väl kunder som medarbetare och vi vet att hårt, ärligt jobb lönar sig.
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid med utgångspunkt från vårt kontor i Majorna, Göteborg. Som säljare vet vi att lönen spelar roll, därför sätter vi inga tak på hur mycket du kan tjäna. Lönen består av en fast och en rörlig del där vi tillämpar individuell lönesättning.
Dessutom får du:
Riktig frihet under ansvar
Egenutvecklat CRM-system, perfekt anpassat efter vårt behov
Erfarna och hjälpsamma kollegor
Goda förtjänstmöjligheter
Pension och försäkringar
Möjlighet till fantastiska tävlingar
Låter detta som något för dig?
Skicka in din Linkedin-profil eller ditt CV så snart som möjligt då intervjuer sker löpande. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta tomas@buddy.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Detta är ett heltidsjobb.

Telecom Buddy AB
Stigbergstorget 1
414 63 GÖTEBORG Körkort
Buddy AB
