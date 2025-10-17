Account Manager
2025-10-17
OM FÖRETAGET
Canon Business Center Norrköping startades 1990 och är ett etablerat och marknadsledande företag med fokus på digitalisering och smarta lösningar för deras kunder. De är ett helt fristående företag som är en del av en nationell kedja - med en lokal, familjär känsla.
Vill du jobba med ett starkt varumärke, drivna kollegor och ett utbud av marknadens vassaste produkter och tjänster? Blir du dessutom taggad på att få jobba på ett kontor som är prisbelönt två år i rad? Då är detta möjligheten du inte vill missa!
DC Talents hjälper nu Canon Business Center Norrköping som söker en driven Account Manager som vill växa i karriären och dessutom ha väldigt kul på vägen.
Detta är en direktanställning på Canon Business Center, där DC Talents håller i rekryteringsprocessen.
Vi använder oss av ett löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM ROLLEN
Som Account Manager ansvarar du för hela säljprocessen, från prospektering till affär, och kombinerar nykundsbearbetning med utveckling av befintliga relationer. Du jobbar med Canons hela produktportfölj och kringtjänster och bokar möten, träffar kunder och bygger relationer. Du har stor frihet att styra dina dagar själv - med full backning från ett erfaret säljteam.
Fokus i din roll - att bygga relationer och affärer
Hitta och bearbeta nya kunder (främst i Norrköping/Finspång/Nyköping med omnejd)
Utveckla relationer med företagets befintliga kunder
Jobba långsiktigt, skapa förtroende och värde för kund
Vad Canon erbjuder
Canon investerar i dig och du får utvecklas på riktigt. Du får:
• Säljutbildningar som anpassas efter din nivå, sker löpande internt och externt
• Produktutbildningar i Canons breda portfölj från erfarna säljare
• Coaching av ledare och kollegor som vill se dig lyckas
Du har kul på jobbet
Det här är ett team där man stöttar, peppar och skrattar ihop - men också levererar på höga mål. En kultur där det är prestigelöst, proffsigt och positivt med dig, kunden och affären i fokus.
Du är på en vinnande arbetsplats
Canon Business Center Norrköping har blivit utsedda till Sveriges bästa Canon Business Center två år i rad. Du kliver in i ett vinnande lag - där du inte bara ska prestera, utan också trivas.
DIN PROFIL
För att lyckas i denna roll tror vi att du har erfarenhet av försäljning (gärna B2B), är självgående, social och gillar att bygga nätverk. Du vill framåt, gillar högt tempo och motiveras av att nå resultat. Körkort krävs, men viktigast är att du har rätt attityd, tävlingsmänniska, social och viljan att utvecklas.
ANSÖKAN & KONTAKT
I denna rekryteringsprocess arbetar vi med ett löpande urval. I och med det ser vi gärna att du kommer in med din ansökan snarast, men senast 28/11. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Din ansökan bestående av CV skickas till jobb@dctalents.se
OM DC TALENTS
DC Talents är ett specialistbolag inom bemanning, rekrytering och hyrrekrytering. Vi är nischade inom den juniora tjänstemannasektorn och vårt fokus ligger på mjuka värden där kandidaternas personlighet, driv och kulturella matchning premieras i lika stor utsträckning som de traditionella hårda kraven. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
