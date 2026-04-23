Account Manager - Event & Restaurang
2026-04-23
Publiceringsdatum2026-04-23Om företaget
Restauranger.se är en av Sveriges ledande digitala plattformar för restauranger och ett affärsben inom RiseRank. Tillsammans med Julbordsgruppen.se hjälper vi företag att hitta rätt restauranger för allt från middagar till större event.
Julbordsgruppen är specialiserade på julbordsmäkleri med 20 000+ förmedlade gäster och 500 000+ annonsimpressioner per säsong.
Bakom plattformarna står RiseRank en snabbväxande digital byrå med över 1 000 restaurangkunder och officiell partner till både Google och Apple.
Om rollen
Som Eventmäklare ansvarar du för att mäkla företagsevent, konferenser, kickoffer, julbord, middagar och andra tillställningar mellan företagskunder och vårt nätverk av restauranger.
Du tar en förfrågan hela vägen till bokning och säkerställer att både kund och restaurang får en riktigt bra affär.
Rollen är en kombination av försäljning, relationsbyggande och affärsutveckling, där du arbetar nära våra restaurangpartners, förhandlar upplägg och säkerställer att vårt erbjudande matchar efterfrågan på marknaden.Vad du kommer göra:
Hantera inkommande förfrågningar och matcha med rätt restauranger
Följa upp, förhandla och stänga affärer
Bygga relationer med restaurangpartners och utveckla nätverket
Arbeta aktivt med nykundsbearbetning inför högsäsong
Följa upp resultat och bidra till att utveckla erbjudandet
Vem vi söker
Har erfarenhet av försäljning, gärna B2B eller service
Är van att driva affärer och förhandla
Trivs i ett högt tempo med flera parallella processer
Talar och skriver flytande svenska
Meriterande:
Erfarenhet från event, restaurang eller hotell
CRM-vana (t.ex. HubSpot, Monday eller liknande)
Nätverk inom restaurangbranschen
Som person
Affärsdriven och serviceinriktad
Självgående och resultatorienterad
Relationsskapande och förtroendeingivande
Vad vi erbjuder
En tydlig säljroll i ett snabbväxande bolag
Provisionsbaserad lön med hög intjäningspotential
Möjlighet att jobba med starka varumärken och stort nätverk
Ett entreprenöriellt team med högt tempo och tydliga mål
Ansök nu
Redo att ta nästa steg inom försäljning och arbeta närmare affär, event och kund?
Kontaktperson Emmy Zachrisson emmy@riserank.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7630374-1964271". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RiseRank AB
https://riserank.teamtailor.com
120 30 STOCKHOLM
