Account Manager - Event & Restaurang

RiseRank AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-04-23


Om företaget
Restauranger.se är en av Sveriges ledande digitala plattformar för restauranger och ett affärsben inom RiseRank. Tillsammans med Julbordsgruppen.se hjälper vi företag att hitta rätt restauranger för allt från middagar till större event.
Julbordsgruppen är specialiserade på julbordsmäkleri med 20 000+ förmedlade gäster och 500 000+ annonsimpressioner per säsong.
Bakom plattformarna står RiseRank en snabbväxande digital byrå med över 1 000 restaurangkunder och officiell partner till både Google och Apple.
Om rollen
Som Eventmäklare ansvarar du för att mäkla företagsevent, konferenser, kickoffer, julbord, middagar och andra tillställningar mellan företagskunder och vårt nätverk av restauranger.
Du tar en förfrågan hela vägen till bokning och säkerställer att både kund och restaurang får en riktigt bra affär.
Rollen är en kombination av försäljning, relationsbyggande och affärsutveckling, där du arbetar nära våra restaurangpartners, förhandlar upplägg och säkerställer att vårt erbjudande matchar efterfrågan på marknaden.Vad du kommer göra:

Hantera inkommande förfrågningar och matcha med rätt restauranger

Följa upp, förhandla och stänga affärer

Bygga relationer med restaurangpartners och utveckla nätverket

Arbeta aktivt med nykundsbearbetning inför högsäsong

Följa upp resultat och bidra till att utveckla erbjudandet

Vem vi söker
Har erfarenhet av försäljning, gärna B2B eller service

Är van att driva affärer och förhandla

Trivs i ett högt tempo med flera parallella processer

Talar och skriver flytande svenska

Meriterande:
Erfarenhet från event, restaurang eller hotell

CRM-vana (t.ex. HubSpot, Monday eller liknande)

Nätverk inom restaurangbranschen

Som person
Affärsdriven och serviceinriktad

Självgående och resultatorienterad

Relationsskapande och förtroendeingivande

Vad vi erbjuder
En tydlig säljroll i ett snabbväxande bolag

Provisionsbaserad lön med hög intjäningspotential

Möjlighet att jobba med starka varumärken och stort nätverk

Ett entreprenöriellt team med högt tempo och tydliga mål

Redo att ta nästa steg inom försäljning och arbeta närmare affär, event och kund?
Kontaktperson Emmy Zachrisson emmy@riserank.se

Sista dag att ansöka är 2026-10-20
Dette är ett heltidsjobb.

RiseRank AB (org.nr 559177-2875)
120 30  STOCKHOLM

