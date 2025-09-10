3 simlärare sökes
2025-09-10
Vill du jobba på en av Malmös mest attraktiva mötesplatser? Brinner du för möten med människor, värdskap och för att ge god service? Då är det just dig vi söker! Till enheten bad och rekreation söker vi just nu flera badvärdar!Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Just nu söker vi tre badvärdar som även kommer att arbeta som simlärare. Du kommer främst att hålla i simundervisning för både skolor och simskolor. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg - därför är det viktigt att du har möjlighet att arbeta dagtid. Tjänsten är en timanställning vid behov. Du kommer att arbeta som simlärare inom enheten Bad och rekreation, med placering på olika badhus i Malmö där behovet finns.
Vid behov kan du också få utföra badvärdsuppgifter, såsom badbevakning och lokalvård.
I tjänsten ingår obekväm arbetstid så som kvällar och helger.Kvalifikationer
Du som söker har gymnasieexamen. Simkunnighet är ett krav för alla medarbetare på Hylliebadet och därför kommer de kandidater som kallas på intervju att få genomföra ett simtest.
Som badvärd behöver du ha grundläggande datorkunskaper och goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt.
Vi ser gärna att du har någon eftergymnasial utbildning så som badmästarutbildning samt att du tidigare arbetat med barn och ungdomar. I detta uppdraget söker vi dig som har tidigare erfarenhet eller utbildning som simlärare. Har du arbetat med verksamhetsrelaterade aktiviteter ser vi detta som meriterande för tjänsten.
Vi ser vi att det är viktigt att du har en god kommunikativ förmåga och brinner för att ge god service. Du är lyhörd, säkerhetsmedveten och ansvarskännande. Då du också kan ställas inför olika händelser och snabba förändringar krävs det att du är lösningsfokuserad och kan anpassa dig till nya situationer. Alla de aktiviteter vi erbjuder på våra badhus är en viktig del av vår verksamhet och något vi strävar efter att fortsätta utveckla och öka i antal. Det är därför viktigt att du som person trivs med att stå i centrum samt tycker om att lära dig nya saker och att utveckla såväl verksamheten som dig själv. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Fritidsförvaltningen
Tycker du att det är viktigt med en meningsfull fritid? Vill du jobba med något som gör skillnad? I så fall välkommen att söka jobb hos oss på Fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar stadens fritidsgårdar, drift av idrotts- och fritidsanläggningar, genomförande av små och stora evenemang och inte minst stöd och service till stadens föreningsliv. På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna och vår yttersta ambition är att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid. Övrig information
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Simkunnighet är ett krav för alla medarbetare på bad- och rekreationsenheten. Därför kommer ett simtest att genomföras i samband med intervjun. När simtestet väl är genomfört läggs ingen vikt vid hur väl testet genomförts, utan vikt läggs vid intervjun och vid personlig lämplighet.
Då medarbetare på fritidsförvaltningens bad- och rekreationsenhet kommer i kontakt med barn och unga kommer ett utdrag ur belastningsregistret att behöva visas upp om det är aktuellt med anställning.
Anställningsform : Timanställning, vid behov
Antal tjänster : 3
Tillträde : Enligt överenskommelse Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Ida Granlund Ida.Granlund@malmo.se Jobbnummer
