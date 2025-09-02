3 D Printoperatör till Finspång
Randstad AB / Teknikjobb / Norrköping Visa alla teknikjobb i Norrköping
2025-09-02
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill arbeta som 3-D Printoperatör för arbete hos vår kund i Finspång!
Det här är tjänsten för dig som söker ett utvecklande arbete där du ges möjlighet att få vara med och förbättra arbetsmetoder- och processer. Arbetet kommer utföras i en verkstad där kunden producerar avancerade turbinkomponenter baserat på så kallad Selective Laser Melting (SLM). Arbete är högt varierande och innefattar arbete med avancerade tekniska detaljer som tillverkas i 3D-printmaskinerna.
Vi söker dig med ett starkt teknikintresse och en stor målmedvetenhet samt vilja att förkovra din kunskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du är noggrann, metodisk, ordningsam och lyhörd.
Randstad är specialiserade inom kvalificerade yrkesroller och är en del av Randstad, en global ledare för talanger med visionen att vara världens mest rättvisa och specialiserade talangföretag. Med huvudkontor i Nederländerna verkar Randstad på 39 marknader och har cirka 40 000 medarbetare. Genom detta globala nätverk i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är akademiker eller specialist. Som en partner för talanger och genom vår utpräglade specialisering hjälper vi dig att att säkra rätt jobb, utveckla relevant kompetens och hitta tillhörighet i arbetslivet.
Urval kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in ditt CV redan idag. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Ansvarsområden
Printning
Pulversilning och pulverevakuering
Visuell kontroll av komponenter
Ritningsläsning
Avvikelsehantering
Kvalitetssäkring
TruckkörningKvalifikationer
Stort teknikintresse
Datorvana
Förmåga att läsa ritningar ( utbildning i ritningsläsning )
Minst 5 års erfarenhet från verkstadsindustrin
Goda kunskaper i svenska - både i tal & skrift
Truck och traverskort är ett krav för tjänsten
Det är extra meriterande om du har erfarenhet från liknande arbeteOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9488300