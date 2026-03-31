Zeppelin söker fältmekankier till Kiruna!
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/zeppelin-soker-faltmekankier-till-kiruna.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vill du arbeta i ett engagerat team hos en trygg och stabil arbetsgivare och samtidigt jobba med ett av världens starkaste varumärken? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig!
Vi arbetar utifrån våra värderingar: We Care, We Deliver on Our Promise, We Succeed Together. Hos oss står hållbarhet, säkerhet, personlig utveckling och balans mellan arbete och fritid i fokus.Publiceringsdatum2026-03-31Om tjänsten
Som fältmekaniker arbetar du med service, felsökning och reparation av Caterpillars maskiner direkt ute hos kund. Du blir en del av ett engagerat team och utvecklas tillsammans med verksamheten.:
• Service och reparation av Caterpillar-maskiner
• Felsökning och underhåll ute i fält
• Arbete i nära samarbete med kollegor och kunder
• Skiftgång: 7/7Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Gymnasial utbildning med teknisk inriktning eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet som mekaniker eller tekniker, gärna inom entreprenadmaskiner
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av datorbaserad felsökning
• Svetskunskaper eller liknande teknisk kompetens
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du är:
• Självständig och ansvarstagande
• Noggrann och kvalitetsmedveten
• En lagspelare med god samarbetsförmåga
• Serviceinriktad och lösningsfokuserad
• Tekniskt intresserad och nyfiken på att utvecklas
För ytterligare information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Emilia Ekström, ansvarig rekryterare, via e-post på emilia.ekstrom@zeppelin.com
eller telefon 070-508 39 45.
Tjänsten kan tillsättas omgående eller enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller.
Vi värnar om en säker arbetsmiljö och arbetar aktivt med slumpmässiga drog- och alkoholtester. Inför nyanställning genomför vi även alkohol- och drogtest för slutkandidat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
