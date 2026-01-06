Yrkeslärare VVS- och fastighetsprogrammet
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Det här blir du en del av
Hos oss på Praktiska Gymnasiet Gävle blir du en nyckelperson i något riktigt spännande. Vi är en mindre skola där relationerna är nära och där varje medarbetare har verklig påverkan på elevernas framtid. Nästa läsår flyttar vi in i helt nya, moderna lokaler i centrala Gävle - skräddarsydda för att ge både medarbetare och elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Nu tar vi nästa steg och bygger upp ett starkt och attraktivt VVS- och fastighetsprogram. Vill du vara med från start och forma undervisningen, yrkesmiljöerna och kulturen tillsammans med kollegor som brinner för sina yrken? Då är det här din chans.
Du bidrar till att fler ungdomar får en professionell väg in i arbetslivet och utvecklar den yrkesstolthet som branschen efterfrågar. Vi har korta beslutsvägar och ett nära samarbete mellan ledning och lärare, vilket ger dig stora möjligheter att påverka utbildningen och utveckla programmet med dina idéer.
Är du nyfiken på vilka vi är och hur vi jobbar?
Besök vår hemsida eller följ oss på Instagram @praktiska_gavle för en inblick i vår vardag och gemenskap.
Och du, om du är i närheten, hör av dig och kom gärna förbi på en fika! Vi berättar gärna mer och vill gärna lära känna dig också.
Det här erbjuder vi dig
Som yrkeslärare på vårt VVS- och fastighetsprogrammet får du en viktig roll i att ge eleverna en stark start i branschen. Du planerar och leder undervisning både i våra verkstadsmiljöer och ute på arbetsplatser, tillsammans med engagerade kollegor och samarbetspartners inom yrkeslivet.
Vi är en liten skola med korta beslutsvägar där du snabbt får påverka hur utbildningen utvecklas. Här finns erfarna kollegor som delar med sig av sitt kunnande och ger dig stöd och underlag för en riktigt bra start.
Har du inte jobbat som lärare tidigare? Ingen fara! Vi erbjuder en ettårig introduktionsutbildning som ger dig pedagogisk grund och trygghet i skolans styrdokument.
Självklart erbjuder vi även:
• Kontinuerlig kompetensutveckling
• Kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsbidrag
• En modern arbetsmiljö i helt ny skola från nästa läsår
Här får du använda ditt yrkeskunnande till att göra konkret skillnad - för eleverna och för branschen.
Det här söker vi
Vi söker dig som har erfarenhet från VVS- och fastighetsbranschen och vill vara med och utbilda framtidens yrkesproffs. Du kan vara utbildad yrkeslärare eller ha en relevant yrkesbakgrund och vilja ta steget in i lärarrollen - det viktigaste är ditt engagemang, ditt yrkeskunnande och din vilja att se unga människor lyckas.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid där du undervisar och handleder elever inom kurser på VVS- och fastighetsprogrammet. Du blir en viktig och drivande kraft i att forma elevernas väg mot arbetslivet, både i undervisningen och som mentor.
Vi ser gärna att du trivs med att kombinera praktiska moment med teori och att du har ett strukturerat sätt att leda elever framåt. Du samarbetar nära med både kollegor och branschen och hos oss får du vara med i det viktiga utvecklingsarbetet när vi bygger upp ett nytt och attraktivt program.
Du behöver inte ha alla svar från början! Hos oss finns ett starkt team som stöttar dig och ger dig de bästa förutsättningarna redan från start.
