Yrkeslärare VVS
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Örnsköldsvik Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Örnsköldsvik
2026-08-04
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eller i hela Sverige
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft? Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Praktiska Gymnasiet i Örnsköldsvik fortsätter att växa då vi är en attraktiv skola med flera starka program. Vi har fokus på hög kvalitet i undervisningen. Är du genuint nyfiken på elevers potential och drivkrafter? Vill du arbeta i ett dynamiskt klimat där elevperspektivet genomsyrar verksamheten? Då är vi rätt skola för dig!
Om Praktiska GymnasietPraktiska Gymnasiet är störst i Sverige inom gymnasial yrkesutbildning. Vi vet att en bra yrkesutbildning leder till jobb direkt efter gymnasiet, det ger våra ungdomar en chans att tidigt etablera sig i samhället. I vår undervisning blandar vi teori med mycket praktik och arbetar för att ge våra elever sitt livs bästa skoltid. Våra ledord är ambition, kraft och glöd.
Praktiska Gymnasiet Örnsköldsvik bedriver yrkesutbildning inom följande nationella yrkesprogram:
Bygg- och anläggning
El- och energi
Florist
Fordon och transport
Frisör och stylist
Hotell och turism
Restaurang och livsmedel
VVS och fastighet
Vi bedriver lärlingsutbildning, skolförlagd utbildning och lärlingsliknande utbildning inom samtliga program. Skolan har ca 170 elever.Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Som yrkeslärare hos oss kommer du att undervisa inom vvs- och fastighetsprogrammet. Du kommer vara mentor till en elevgrupp i det arbetslag som du kommer att ingå i. Du har stor möjlighet att påverka och utvecklas i din yrkesroll och genom kollegialt lärande bidra till hela skolans utveckling.
Som medarbetare hos oss blir du en del av en väl fungerande personalgrupp som kännetecknas av arbetsglädje, kreativitet och professionalitet.
Vi söker vi dig som är legitimerad yrkeslärare inom VVS- och fastighetsprogrammet eller har minst 5 års yrkeserfarenhet inom VVS. Goda IT- kunskaper är meriterande och stor vikt läggs på personlig lämplighet. Krav på B-körkort.
Tjänsten är en tillsvidareanställning motsvarande 100% med start enligt överenskommelse . Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi erbjuder
På Praktiska Gymnasiet jobbar vi som ett sammansvetsat team och säkerställer att du får rätt förutsättningar för att utvecklas in i lärarrollen. Vi erbjuder våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra kollegor inom Praktiska Gymnasiet men även med andra inom AcadeMediakoncernen. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.Övrig information
Ansök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 2026-09-01. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Per Nylén, mail: per.nylen@praktiska.se
, tel: 076-117 9566.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Om AcadeMedia
Praktiska Gymnasiet ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningsanordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre. Läs gärna mer på www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
891 50 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Praktiska Gymnasiet Kontakt
Rekryterare
Per Nylén per.nylen@praktiska.se Jobbnummer
10021988