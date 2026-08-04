Teamledare Bokning & Kundservice
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Är du redo för en utmanande, givande och operativ ledarroll inom Bokning & Kundservice? Har du dessutom lätt för att kommunicera, möta människor i tal och skrift och vill vara med och leda enhetens utveckling? Tveka då inte att söka tjänsten som teamledare hos oss på enhet Bokning & evenemang!
Bokning & evenemang är en av två enheter som utgör avdelning Föreningsstöd vars huvudsakliga uppdrag är att på olika sätt agera stöd till föreningslivet i Göteborgs stad. Enhetens ansvarsområden består av kundservice, bokningsfunktionen för förvaltningens anläggningar, evenemangskoordinering samt förmedling av lokaler till föreningslivet. Enheten består idag av en enhetschef och 19 medarbetare som tillsammans säkerställer att våra kunder erbjuds bästa möjliga bemötande och stöd.
Vi söker nu en engagerad teamledare som brinner för att skapa goda förutsättningar för våra medarbetare att leverera en god service till de som har frågor om eller vill boka våra anläggningar. Uppdraget som teamledare för bokning & kundservice passar dig som vill ha ett varierande uppdrag. Du kommer att få möjlighet att arbeta brett och flexibelt i denna roll, med arbetsuppgifter som kan komma att utvecklas över tid. Du rapporterar till enhetschef. Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer bland annat inkludera:
Leder och fördelar det dagliga arbetet i arbetsgruppen för att den dagliga driften ska fungera. Återkopplar till EC gällande nuläge, utmaningar och behov.
Bidrar med underlag, erfarenhet och operativ kunskap.
Bedömer kompetensutvecklingsbehov i gruppen, som ger Enhetschefen beslutsunderlag.
Uppföljning av fattade beslut, tex inom kompetensutvecklingsområdet.
Följa upp och säkerställa god kommunikation/dialog med intressenter/kunder/föreningsliv
Ta ordinarie arbetsuppgifter vid arbetstoppar eller särskilda situationer.
Introducera nya medarbetare i det operativa arbetet (arbetsplatsen rutiner, arbetssätt)
Bidrar operativt till utvecklingsarbete och genomför uppdrag enligt Enhetschefens riktning. Arbeta proaktiv för att möjliggöra utvecklingsarbete.
Möten med föreningslivet
Huvudsakligen är arbetstiden dagtid, men det kan även förekomma arbete på såväl kvällar som helger i möten med föreningslivet Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst tvåårig eftergymnasial utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av att leda, planera och samordna arbete i olika sammanhang och känner dig trygg i att ta en aktiv och drivande roll i möten och forum med varierande målgrupper. Du är en god kommunikatör som uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift, och har förmåga att skapa engagemang, delaktighet och förtroendefulla relationer.
För att lyckas i rollen behöver du ha en god administrativ förmåga och hög digital kompetens, gärna med erfarenhet av Office 365. Eftersom arbetet innebär regelbundna besök vid våra anläggningar och nära samverkan med föreningslivet krävs B-körkort. Det är meriterande om du har kunskap om Göteborgs Stads organisation samt förståelse för idrotts- och föreningslivets förutsättning och utmaningar. Vi ser också att det är meriterande om du har arbetat i en liknande roll innan.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du ansvarstagande, strukturerad och drivs av att skapa resultat. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och har förmåga att växla mellan strategiska perspektiv och operativt genomförande. Du är trygg i ditt ledarskap, behåller lugnet även under press och fattar välgrundade beslut utifrån verksamhetens behov. Du har ett inkluderande och relationsskapande arbetssätt där samarbete, service och professionalism är självklara utgångspunkter. Genom att engagera och involvera andra bidrar du till god samverkan och gemensamma resultat. Du ser möjligheter i förändring och tar initiativ som driver arbetet framåt. Med ett nyfiket förhållningssätt, god omvärldsbevakning och vilja att dela med dig av kunskap bidrar du aktivt till verksamhetens fortsatta utveckling.
Välkommen med din ansökan! Anställningsvillkor
Vårt arbete med urval kan komma att påbörjas redan före sista ansökningsdatum så skicka in din ansökan redan idag!
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Intervjuer planeras att genomföras hos arbetsgivaren v. 37.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR.
Vi erbjuder dig ett arbete i en spännande förvaltning som arbetar med positiva och roliga frågor - tillsammans gör vi göteborgarna friskare! Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare och vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden får du en anställning med många karriärvägar och möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi har inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda och undanber oss därför vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Om företaget
Vår vision är att göra Göteborg friskare. Vi ger göteborgarna förutsättningar för en innehållsrik och aktiv fritid. Vi driver, bygger och utvecklar idrotts- och friskvårdsanläggningar samt stöttar Göteborgs föreningsliv genom bidrag och annat stöd. Just nu är vi inne i en spännande utveckling med flera nya anläggningar, nya arbetssätt och mer digitala lösningar. För mer information om förvaltningen och Göteborg Stad hittar du här: goteborg.se/Ioff Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Idrotts- och föreningsförvaltningen Kontakt
Glenn Gustafsson Kommunal glenn.gustavsson@ioff.goteborg.se 0707-610186 Jobbnummer
10021991