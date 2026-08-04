Arbetsterapeut till psykiatrisk mottagning Hagfors och Torsby
Region Värmland / Sjukgymnastjobb / Hagfors Visa alla sjukgymnastjobb i Hagfors
2026-08-04
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Din arbetsplats
Psykiatrisk mottagning i Hagfors respektive Torsby är organiserade inom verksamhetsområde Vuxenpsykiatri. Utöver dessa två mottagningar finns psykiatrisk öppenvård i Arvika, Kristinehamn, Säffle och Karlstad.
Vi arbetar tvärprofessionellt och våra respektive team består av sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, läkare, vårdadministratörer och arbetsterapeut. Arbetet präglas av stort patientfokus, samverkan med närstående och olika samverkansparter som exempelvis kommunen, försäkringskassan och och slutenvården.
Vill du vara med och utveckla psykiatrisk vård i Värmland? Hos oss på psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Hagfors respektive Torsby får du ett stimulerande och omväxlande arbete där du har möjlighet att göra verklig skillnad i människors liv. Du blir en del av ett engagerat team med hög kompetens, där samarbete, utveckling och ett personcentrerat arbetssätt står i fokus.
Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, handledning och delaktighet i verksamheternas fortsatta utvecklingPubliceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss arbetar du med att bedöma, behandla och följa upp patienter med olika psykiatriska diagnoser och funktionsnedsättningar. Ditt fokus är att stärka patientens aktivitetsförmåga, självständighet och delaktighet i vardagen utifrån ett personcentrerat arbetssätt.
Din arbetstid kommer att fördelas lika mellan de båda mottagningarna med en av mottagningarna som anställningsort.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet från psykiatri är meriterande men inte ett krav.
För denna tjänst behöver du ha B-körkort, då resor mellan orterna förekommer.
Som person är du engagerad, lyhörd och flexibel. Du har ett professionellt och respektfullt bemötande och en god förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du är trygg, stabil och kan organisera och planera ditt arbete på ett effektivt sätt. Har god samarbetsförmåga och trivs med teamarbete.
Vi hoppas att du blir nyfiken på att höra mer om oss och vad vi kan erbjuda dig. Välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
Från 7 juni 2026 gäller EU:s lönetransparensdirektiv - för ökad öppenhet och rättvisa löner. Information om kollektivavtal finns på SKR:s webbplats, Kollektivavtal -SKR
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
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651 82 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vuxenpsykiatri, Psykiatrisk mott Hagfors och Torsby Kontakt
Annika Dahlgren +46108347659 Jobbnummer
10021971