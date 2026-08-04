Account Manager sökes till Malmö
OIO Väst AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-08-04
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Vi söker nu en Account Manager med omgående start till vår partner i Malmö. Här blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat säljteam där samarbete, affärsdriv och kundrelationer står i fokus. I rollen får du arbeta med att skapa nya affärer, bygga långsiktiga relationer och utveckla företagets affärer genom att primärt prospektera och träffa nya kunder, men också förvalta relationen till pågående samarbeten. Din vardag kommer att bestå av prospektering, kundmöten och relationsbyggande, där du får stor frihet att planera ditt arbete och möjlighet att påverka dina resultat. Om du motiveras av att skapa affärer, trivs i en social roll och vill utvecklas i en miljö där engagemang och initiativ uppskattas, kan det här vara nästa steg i din karriär.
Om tjänstenI rollen som Account Manager kommer ditt huvudsakliga fokus att vara B2B-företagsförsäljning, där du arbetar med att skapa nya affärer och bygga långsiktiga kundrelationer. Det här är en grym möjlighet för dig som vill växa inom företagsförsäljning hos ett stort och etablerat bolag, samtidigt som du får utvecklas tillsammans med ett erfaret säljteam.
Du kommer att arbeta mot företag inom flera olika branscher, där du ansvarar för att identifiera nya affärsmöjligheter, bygga långsiktiga kundrelationer och driva affärer från första kontakt till avslut. Rollen ger dig stora möjligheter att påverka din egen vardag och bidra till företagets fortsatta tillväxt.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Prospektera och identifiera nya kunder.
Boka och genomföra kundmöten.
Analysera kunders behov och presentera lösningar.
Ta fram och följa upp offerter.
Bygga långsiktiga kundrelationer.
Planera och driva dina affärer genom hela säljprocessen.
Vi söker dig som
Vi lägger stor vikt vid ett starkt driv och engagemang, men vi ser också att du har erfarenhet av B2B-försäljning och är van vid att arbeta med kunddialoger och affärsutveckling. Vi tror att du har byggt en god grund inom försäljning och nu vill ta nästa steg i din karriär.
Vi tror att du:
Har minst ett års erfarenhet av B2B-försäljning.
Är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende.
Är självgående, strukturerad och uthållig.
Trivs med att arbeta mot tydliga mål och ser möjligheter där andra ser utmaningar.
Har goda kunskaper i svenska och engelska.
Har B-körkort.
Om anställningen
Anställningsform: Vikariat, 12 månader med god möjlighet till fortsatt anställning.Omfattning: Heltid, kontorstider med viss flex.Start: Omgående.Placering: Malmö. Distansarbete är inte möjligt.Kontaktperson: Dino Segetalo: dino.segetalo@oio.se
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIOVår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Kungsportsavenyn 10 (visa karta
)
411 06 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Consultant Manager
Dino Segetalo dino.segetalo@oio.se 0735039123 Jobbnummer
10021969