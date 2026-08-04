Ta nästa steg med Exaltera Marketing - vi söker säljare i Katrineholm
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Katrineholm Visa alla säljarjobb i Katrineholm
2026-08-04
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exaltera Marketing AB i Katrineholm
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Vill du ha ett arbete där du utmanas, utvecklas och får chansen att påverka din egen framgång? På Exaltera Marketing får du arbeta i ett företag där rätt inställning, engagemang och vilja att lära sig värderas högre än tidigare erfarenhet.
Nu söker vi fler säljare med utgångspunkt i Katrineholm.
Ett jobb som utvecklar dig
Som säljare hos Exaltera Marketing representerar du välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Genom personliga kundmöten, event och kampanjer hjälper du kunder att hitta lösningar som passar deras behov.
Du får ett varierande arbete där du utvecklar din kommunikationsförmåga, bygger värdefull erfarenhet och lär dig försäljning från grunden. Samtidigt blir du en del av ett engagerat team där alla arbetar mot gemensamma mål och hjälper varandra att lyckas.
Du utgår från vårt kontor i Katrineholm och får en gedigen introduktion, praktisk utbildning och kontinuerlig coachning för att ge dig bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
Vi erbjuder
Garantilön kombinerad med en attraktiv provisionsmodell
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och praktisk säljutbildning
Personlig coachning och kontinuerlig utveckling
Goda möjligheter att växa inom företaget
Ett engagerat team med stark gemenskap och positiv företagskultur
Hos oss uppmärksammas prestation
Vi tycker att framgång ska firas. Därför arrangerar vi regelbundet interna tävlingar där du har möjlighet att vinna:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort
Flera andra attraktiva priser
Vi söker dig som
Är social och trivs med att skapa nya kontakter
Har ett positivt driv och vill utvecklas
Gillar att arbeta mot mål och utmana dig själv
Tar ansvar och ser möjligheter
Bidrar till ett team där man stöttar och inspirerar varandra
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Vi tror att rätt inställning, engagemang och viljan att utvecklas är det som skapar de bästa säljarna.
Ansök redan idag
Är du redo för ett arbete där du får möjlighet att utvecklas, påverka din egen inkomst och bygga en framtid inom försäljning?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Katrineholm. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att välkomna dig till vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
641 36 KATRINEHOLM Jobbnummer
10021961