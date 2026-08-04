Lärare mot fritidshem AGR, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Kästaskolan BR2 / Förskollärarjobb / Huddinge Visa alla förskollärarjobb i Huddinge
2026-08-04
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
1 plats(er).
Kästaskolan är en F-6 skola med drygt 300 elever inklusive Anpassad grundskola. Skolan är byggd 2015 vilket innebär att vi har såväl moderna lokaler inomhus som inspirerande utomhusmiljöer. Vi har behöriga lärare och ett välfungerande elevhälsoteam.
Vi satsar mycket på vårt fritidshem, där vi delar upp fritidshemmet i fem olika arbetslag.
Allt för att kunna se och möta varje elev utifrån dennes behov.
Kästaskolan är en PAX-skola, vilket innebär att vi arbetar strukturerat med studiero på hela skolan. PAX är även hälsofrämjande och förebyggande arbete då eleverna utvecklar färdigheter som ökar deras chanser att lyckas i livet.
Om arbetet
Som lärare mot fritidshem samarbetar du med all personal på skolan, vårdnadshavare och externa samarbetspartners. I ditt arbete kommer du driva fritidsverksamheten framåt, genom en tydlig planering som utgår från det centrala innehållet. Du kommer att ha ett utökat pedagogiskt ansvar för skolans fritidshem på AGR, där du planerar, genomför och utvärdera vår verksamhet. Raster är en viktig del för elevernas återhämtning, därför är det också en viktig sak för oss i skolledningen att satsa på, du bör vara intresserad av utomhuspedagogik. Du är även en av skolans "husvikarier" vid personalfrånvaro.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad lärare mot fritidshem. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med fritidshemmet på AGR och har en bra insyn i läroplan.
Du har vana att arbeta med tydliggörande pedagogik och alternativa kommunikation.
Du har ett starkt engagemang och intresse för att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna. Du är analytisk, strukturerad och målinriktad. Du är kommunikativ och inspirerande. Du har ett stort intresse för utomhuspedagogik.
Du är flexibel i ditt arbetssätt och har lätt för att samarbeta med både kollegor och skolledning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
(https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/ledigajobb/facklig-kontaktinformation/)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Patrik Stridsberg Bitr rektor: patrik.stridsberg@huddinge.se
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. I ansökan bifogar du lärarlegitimation med behörighetsförteckning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C338067". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Hälsovägen 33 (visa karta
)
141 52 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Kästaskolan BR2 Kontakt
Bitr rektor
Patrik Stridsberg patrik.stridsberg@huddinge.se +46708790342 Jobbnummer
10021974