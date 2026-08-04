Operatör inom kablage och prototypbyggnation
Unik Resurs I Sverige AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Helsingborg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Helsingborg
2026-08-04
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Vill du arbeta praktiskt med avancerade kabelsystem i en tekniskt krävande miljö? Vi söker nu en noggrann och kvalitetsmedveten operatör till ett omfattande konsultuppdrag hos en ledande aktör inom försvarsindustrin.
Du blir en del av ett nytt End-to-End Cable Center of Excellence som utvecklar, verifierar, industrialiserar och produktionssätter avancerade kabelsystem. Teamet ansvarar för hela produktlivscykeln – från tidiga koncept och prototyper till verifierad serieproduktion.
Här får du arbeta i ett snabbfotat och tvärfunktionellt team med korta beslutsvägar, stort eget ansvar och ett tydligt fokus på kvalitet, leverans och teknisk excellens.
Detta är ett konsultuppdrag. Rollen kan omfattas av krav på säkerhetsprövning och godkänd bakgrundskontroll. För vissa befattningar kan även krav på visst medborgarskap förekomma.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som operatör arbetar du praktiskt med montering och prototypbyggnation av avancerade kablage för militära fordon och försvarssystem. Kabelsystemen ska fungera i mycket krävande miljöer och uppfylla högt ställda krav på robusthet, kvalitet och tillförlitlighet.
Du samarbetar nära konstruktörer, produktionstekniker, kvalitetsfunktioner och andra specialister. Genom dina praktiska erfarenheter och din återkoppling bidrar du till att utveckla både produkterna och de framtida produktionsprocesserna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Montera kablage, kontakter och tillhörande komponenter
Bygga prototyper utifrån ritningar, instruktioner och tekniska underlag
Ge praktiskt stöd vid verifiering, provning och test
Kontrollera utfört arbete och säkerställa att kvalitetskraven uppfylls
Dokumentera avvikelser och iakttagelser
Lämna återkoppling på konstruktion, monterbarhet och produktionsunderlag
Bidra till förbättringar av arbetsmetoder och produktionsprocesser
Samarbeta med övriga funktioner under industrialisering och produktionsstart
Vi söker dig som
Har erfarenhet av praktiskt monterings- eller produktionsarbete
Är van att arbeta efter ritningar, instruktioner eller andra tekniska underlag
Har ett gott handlag och trivs med precisionskrävande arbetsuppgifter
Arbetar strukturerat, noggrant och kvalitetsmedvetet
Kan dokumentera ditt arbete och rapportera avvikelser
Trivs med att samarbeta i ett tvärfunktionellt team
Kan kommunicera på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av kabeltillverkning, kabelmontage eller kablagebyggnation
Kunskap om krimpning, lödning, kontaktmontering eller elektrisk provning
Erfarenhet av prototypbyggnation eller arbete med små serier
Erfarenhet från försvars-, fordons-, flyg-, marin- eller annan avancerad tillverkningsindustri
Arbetat i en verksamhet med höga krav på kvalitet, dokumentation och spårbarhet
Kunskap om IPC/WHMA-A-620 eller liknande standarder Publiceringsdatum2026-08-04Profil
Du är praktiskt lagd och har ett öga för detaljer. Du tar ansvar för kvaliteten i ditt arbete och förstår vikten av att följa fastställda instruktioner och processer. Samtidigt är du nyfiken, lösningsorienterad och vågar lyfta förbättringsförslag när du ser att något kan göras bättre.
Eftersom verksamheten befinner sig i en uppbyggnadsfas behöver du trivas i en miljö där arbetssätt utvecklas löpande och där din erfarenhet och återkoppling kan få ett tydligt genomslag.
Ansök redan idag!Så ansöker du
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag!
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
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Anna Granberg, anna.granberg@unikresurs.se
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Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Unik Resurs I Sverige AB
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250 00 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Unik Resurs i Sverige AB Jobbnummer
10021972