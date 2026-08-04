Är du redo för ett jobb där utveckling och resultat går hand i hand?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Vingåker Visa alla säljarjobb i Vingåker
2026-08-04
, Katrineholm
, Finspång
, Arboga
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exaltera Marketing AB i Vingåker
, Katrineholm
, Finspång
, Arboga
, Flen
eller i hela Sverige
Exaltera Marketing växer och söker nu nya säljare med utgångspunkt i Vingåker. Om du gillar att träffa människor, motiveras av nya utmaningar och vill arbeta på en arbetsplats där din utveckling står i fokus, kan det här vara rätt möjlighet för dig.
En vardag med högt tempo och nya möjligheter
Som säljare hos oss representerar du välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Genom personliga kundmöten, event och kampanjer hjälper du kunder att hitta lösningar som passar deras behov.
Arbetet passar dig som tycker om att vara social, ta initiativ och utvecklas i en miljö där ingen dag ser likadan ut. Du får möjlighet att bygga värdefull erfarenhet samtidigt som du utvecklar din kommunikation, ditt självförtroende och din förmåga att skapa goda kundrelationer.
Du utgår från vårt kontor i Vingåker och arbetar tillsammans med ett engagerat team som stöttar varandra, delar med sig av erfarenheter och firar framgångar tillsammans.
Det här får du hos oss
Garantilön i kombination med en attraktiv provisionsmodell
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Praktisk introduktion och säljutbildning
Löpande coachning och stöd från erfarna kollegor
Tydliga möjligheter att utvecklas och göra karriär inom företaget
En arbetsplats där gemenskap, driv och arbetsglädje står i centrum
Vi gillar att belöna framgång
När du presterar tycker vi att det ska märkas. Därför arrangerar vi regelbundet interna tävlingar där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort
Andra uppskattade priser
Vem är du?
Vi tror att du:
Tycker om att möta nya människor
Är engagerad och vill utvecklas
Trivs med att arbeta mot uppsatta mål
Tar ansvar och gillar att utmana dig själv
Bidrar med positiv energi och laganda
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av försäljning. Vi ger dig utbildningen och verktygen – det viktigaste är att du har rätt inställning och en vilja att lyckas.
Ansök idag
Vill du arbeta i ett företag där du får möjlighet att utvecklas, påverka din egen inkomst och bygga en långsiktig karriär?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Vingåker. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att få lära känna dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
643 32 VINGÅKER Jobbnummer
10021964