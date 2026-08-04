Vill du ha ett jobb där din inställning avgör hur långt du kan nå?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Trosa Visa alla säljarjobb i Trosa
2026-08-04
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På Exaltera Marketing letar vi inte efter perfekta CV – vi letar efter människor med driv, nyfikenhet och viljan att utvecklas. Om du söker en arbetsplats där du får ta ansvar, lära dig nya saker och växa tillsammans med ett engagerat team kan det här vara rätt nästa steg.
Vi söker nu nya säljare med utgångspunkt i Trosa.
Ett jobb som ger mer än bara arbetslivserfarenhet
I rollen som säljare representerar du etablerade företag inom energi- och teknikbranschen. Genom personliga kundmöten, event och kampanjer hjälper du människor att hitta lösningar som passar deras behov.
Samtidigt utvecklar du färdigheter som du kommer att ha nytta av under hela din karriär – från kommunikation och relationsbyggande till målsättning, problemlösning och affärsmannaskap.
Du utgår från vårt kontor i Trosa och arbetar tillsammans med kollegor som inspirerar varandra, delar med sig av erfarenheter och ständigt strävar efter att bli bättre.
Hos oss får du
Garantilön tillsammans med en attraktiv provisionsmodell
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
En gedigen introduktion och praktisk säljutbildning
Personlig coachning och kontinuerlig kompetensutveckling
Möjlighet att växa och ta nästa steg inom företaget
En arbetsplats där gemenskap, utveckling och engagemang står i fokus
Vi gillar att belöna framgång
Vi uppmärksammar goda prestationer genom återkommande säljtävlingar där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort
Andra attraktiva priser
Vi tror att du
Är social och tycker om att bygga relationer
Är nyfiken och gillar att lära dig nya saker
Motiveras av att arbeta mot mål
Tar egna initiativ och gillar att utvecklas
Trivs i ett team där man stöttar och inspirerar varandra
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Vi tror att rätt inställning, engagemang och vilja att utvecklas är de viktigaste egenskaperna för att lyckas hos oss.
Välkommen med din ansökan
Om du vill arbeta på en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas, påverka din egen inkomst och skapa en stark grund för framtiden vill vi gärna höra från dig.
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Trosa. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att välkomna dig till vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
619 32 TROSA Jobbnummer
10021976