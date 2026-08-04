Junior First Line Agent till Stockholms innerstad!

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OIO Väst AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-08-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Här läser du om drömtjänsten för dig som:
Är i början av din karriär och söker jobb inom kundtjänst
Har viss tidigare erfarenhet av kundtjänst eller liknande roll
Har bakgrund/förståelse för ekonomi (exempelvis pluggat ekonomi på gymnasiet)
Är en driven "vad kan jag göra nu"-person som vill till en arbetsplats med högt i tak och en engagerad chef som vill hjälpa dig utvecklas.
Vi antar du vill veta mer om din nya roll?
Om tjänsten då? Du kommer sitta i en kundtjänst som stöttar kunderna kring tekniska frågor kopplade till de system och tjänster som vår kund erbjuder sina kunder. Med det sagt behöver du inte vara tekniskt lagd för rollen - de bitarna kommer du att få lära dig under anställningen.
Då företaget arbetar med ekonomi är det fördelaktigt om du har viss förståelse för ekonomi sedan tidigare. Ditt nya jobb är beläget i centrala Stockholm och har en energigivande kultur och teamet du ansluter till har högt i tak.
Vi söker dig som
För den här tjänsten ligger mycket vikt vid rätt person med rätt inställning. Däremot, om man ser till tidigare personer som lyckats i rollen, så finns vissa aspekter som ökar sannolikheten att du lyckas och trivs i rollen. Därför söker vi dig som:
Först och främst kommer med rätt inställning - du ska vara nyfiken, driven och ha ett sinne för bra service.
Har en förståelse/bakgrund inom ekonomi så som exempelvis pluggat ekonomi på gymnasiet eller jobbat på bank eller liknande.
Har tidigare relevant erfarenhet (kan vara kundtjänst, kan vara teknisk support, kan vara att telefonkontakt har varit en stor del av ditt arbete överlag)
Talar och skriver flytande svenska samt engelska väl då båda språken förekommer i tjänsten.
För att trivas i teamet och i rollen är du som redan nämnt en driven person som vill utvecklas och tar ansvar och har en stolthet i att göra ett bra jobb. För rätt person är detta ett team med en väldigt engagerad chef som är mån om att du ska lyckas.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag med anställning hos OIO under första tiden. Tanken är att detta med tiden övergår till en fast anställning hos vår kund förutsatt att samtliga parter är nöjda med samarbetet.
Övrig informationOmfattning: Heltid, kontorstider
Start: September/ oktober.
Placering: Centrala Stockholm
Kontaktperson: Anna Edlund (anna.edlund@oio.se
)
Lön: Fast månadslön
Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
OIO Öst AB Kontakt
Consultant Manager
Anna Edlund anna.edlund@oio.se Jobbnummer
10021962