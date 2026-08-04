Verksamhetschefssekreterare -vikariat
Västra Götalandsregionen / Assistentjobb / Trollhättan Visa alla assistentjobb i Trollhättan
2026-08-04
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
NU-sjukvården, Område III, Vuxenpsykiatri
Område III omfattar idag administration, barn-och ungdomsklinik, barn-och ungdomspsykiatri, Bild-och funktionsmedicin, kvinnoklinik och vuxenpsykiatri. Totalt arbetar cirka 1600 medarbetare inom området.
Vuxenpsykiatrin arbetar med psykisk hälsa för invånarna i delregion Fyrbodal och Lilla Edet med cirka 280 000 invånare. Psykiatrin innefattar rättspsykiatri och allmänpsykiatri i heldygnsvård och öppenvård. Dessutom ingår rättspsykiatrisk slutenvård för delregion Sjuhärad. Vuxenpsykiatriska akutmottagningen på NÄL är öppen dygnet runt.
Vi söker nu en verksamhetssekreterare.Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Arbetet som verksamhetssekreterare är omväxlande, stimulerande och innebär en central administrativ roll i verksamheten. Du kommer att vara direkt underställd verksamhetschefen och ha ett nära samarbete med verksamhetsledning, sektionschefer och andra nyckelfunktioner. Rollen innebär att du arbetar självständigt med kvalificerade administrativa uppgifter, bidrar till struktur och samordning samt fungerar som ett viktigt stöd i det dagliga ledningsarbetet.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
att självständigt handlägga ärenden på uppdrag av verksamhetschefen
att vara sekreterare i sektionsledningsgrupp
att bistå sektionscheferna med underlag för utredningar, rapporter och statistik samt presentationsmaterial
att vara behjälplig vid framtagande av årsredovisning, verksamhetsplan och budget
att administrera interna konferenser och liknande möten
fakturahantering
ansvara för lokalbokningar och resehanteringKvalifikationer
Utbildning med inriktning förvaltning eller flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta som sekreterare, gärna gentemot chef. Du har gedigen administrativ vana, god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt goda kunskaper inom IT-området. Som person är du serviceinriktad, proaktiv, tar egna initiativ och har lätt för att samarbeta. Du utför arbetsuppgifterna med hög kvalitet och god struktur. Förmåga att prioritera samt noggrannhet är ord som sammanfattar ditt arbetssätt. Du är trygg i din profession och agerar med integritet. Då vi arbetar i en föränderlig vardag är det viktigt att du som person kan kombinera flexibilitet och struktur, samt har förmåga att ta sig an nya utmaningar.
Som verksamhetschefssekreterare har du många kontakter externt och internt vilket innebär att du är serviceinriktad och kommunikativ. Du är van att ta eget ansvar och kan organisera ditt arbete, samtidigt som du är en god lagspelare.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Om tjänsten
Tjänsten är inledningsvis ett vikariat på ett år. För rätt person för tjänsten finns goda möjligheter till förlängning och på sikt eventuell tillsvidareanställning.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Ledningskansliet (visa karta
)
461 85 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
NU-sjukvården, Område III, Vuxenpsykiatri Kontakt
Verksamhetschef
Viktoria Skeie 070-3873668 Jobbnummer
10021968