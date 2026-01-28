Yrkeslärare Vård- och omsorgsprogrammet
2026-01-28
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.
Vi som arbetar inom barn- och utbildningsförvaltningen strävar efter att ge barn, ungdomar och vuxna en trygg skolgång fylld av lärande!
Dina ansvarsområden
Vi söker en yrkeslärare till vårt nya Vård- och omsorgsprogram som startar hösten 2026.
Tjänsten omfattar undervisning på gymnasiet. Det ingår även vanligt förekommande arbetsuppgifter, såsom mentorskap och ämneslagsarbete. Under våren kommer mycket fokus ligga på att bygga upp institutionen och skapa förutsättningar inför terminsstarten i höst.Publiceringsdatum2026-01-28Erfarenheter
Erfarenhet från Vård- och omsorgssektorn är meriterande.Kvalifikationer
Du är utbildad yrkeslärare inom Vård- och omsorg.
Du är trygg i din yrkesroll, flexibel och ansvarstagande.
Du har förmåga att skapa och bibehålla goda relationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Urval och intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag 260223.
Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mail eller brev.
Välkommen till oss och välkommen med din ansökan!
Före en anställning hos oss kommer du behöva visa upp ett giltigt utdrag från belastningsregistret för arbete inom skola, fritids eller förskola. Utdraget är kostnadsfritt att beställa på polisen.se och det kan ta upp till två veckor att få hem.
Ovanåkers kommun kan erbjuda dig en stimulerande och trygg arbetsmiljö med hög delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter.
Välkommen med din ansökan!
Ovanåkers kommun är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Edsbyn och Alfta är de största orterna och här finns det mesta för dig som gillar en aktiv fritid men även för dig som gillar lugn och ro.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Ovanåkers kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ovanåkers kommun
(org.nr 212000-2304) Arbetsplats
Barn och utbildningsförvaltning, Gymnasieskola Kontakt
Magnus Elfving 0271-57165 Jobbnummer
9709096