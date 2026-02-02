Yrkeslärare Vård- och omsorgprogrammet
Lindesbergs kommun, Gymnasiet / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Lindesberg
2026-02-02
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
Lindeskolan, Lindesbergs gymnasium, erbjuder ett varierat och brett utbud av både högskoleförberedande och
Lindeskolan, Lindesbergs gymnasium, erbjuder ett varierat och brett utbud av både högskoleförberedande och
yrkesförberedande program. Totalt har vi ca 900 elever som är fördelade på 12 nationella program och olika IM-program.
Vårt Idrottscollege tillhandahåller goda förutsättningar för både elitsatsningar på idrottssidan och möjligheter till effektiva studier på samtliga nationella program.
Lindeskolan har hög andel behöriga lärare i alla ämnen. Personalen är uppdelad i olika arbetslag kopplade till de olikaprogrammen på skolan. Gymnasieskolan är indelad i fyra skolenheter med en ansvarig rektor för varje enhet och har ett väl fungerande elevhälsoteam, där alla professioner finns representerade. Det pågår en rad satsningar både avseende lokaler och utveckling av det pedagogiska arbetet på skolan.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Vi söker en lärare som ska undervisa i karaktärsämnena på Vård- och omsorgsprogrammet. I uppdraget som lärare
ingår även mentorskap för en grupp elever. Du kommer att ingå i ett programarbetslag tillsammans med andra kollegor. Vi ser dig som en viktig och drivande kraft för att med eleverna i fokus och i samarbete med kollegor utveckla såvälprogrammet som ämnet. Sedvanliga arbetsuppgifter för lärare ingår.Kvalifikationer
Legitimerad/behörig lärare i karaktärsämnena på Vård- och omsorgsprogrammet.
Du har god samarbetsförmåga, tar egna initiativ och har viljan och förmåga att möta och ge varje elev stöd i sitt lärande utifrån sin kunskapsnivå. Du är en drivande person som trivs med utmaningar och har ett intresse för förnyelse ochutveckling. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet. Goda IT kunskaper, främst inom Windows och Officepaketet
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN:A 2026/8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Gymnasiet Kontakt
Programsamordnare
Agneta Sjögren Ahl agneta.ahl@lindesberg.se 0581-813 72 Jobbnummer
9716252