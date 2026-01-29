Yrkeslärare Persontransporter med buss
Vilhelmina kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Vilhelmina Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Vilhelmina
2026-01-29
, Dorotea
, Storuman
, Åsele
, Strömsund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vilhelmina kommun i Vilhelmina
Testa Vilhelmina - bo gratis när du börjar jobba här
Bor du utanför Vilhelmina kommun? Då har vi ett erbjudande för dig. Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens kyrkstad i Vilhelmina tätort. Får du jobb i någon av våra fjälldalar erbjuder vi istället subventionerad hyra under samma period.
Det här är ett perfekt sätt att få en bra start som Vilhelminabo. Du får möjlighet att lära känna bygden och samtidigt leta efter ditt permanenta hem. Läs mer genom att klicka https://vilhelmina.se/jobba-hos-oss/vart-erbjudande/testa-vilhelmina-bo-gratis-nar-du-flyttar-hit/och
fråga gärna den rekryterande chefen om möjligheten att testa Vilhelmina.Publiceringsdatum2026-01-29Beskrivning
Vilhelmina kommun ligger i hjärtat av Lappland och erbjuder en trygg och naturnära miljö med god livskvalitet.
Kommunen är en samisk förvaltningskommun och präglas av närhet, engagemang och utveckling.
På Vilhelmina Lärcentrum arbetar vi för regionens kompetensförsörjning inom ett flertal branscher.
Lärcentrums yrkesförarutbildning till bussförare är en viktig del av vuxenutbildningen, och vi har under de senaste 25 åren utbildat över 500 bussförare. Lärcentrum har ett nära samarbete med många bussföretag i norra Sverige för att säkerställa att utbildningen möter arbetsmarknadens behov. Lärcentrum har också en yrkesförarutbildning inom Godstransporter med släp samt ett flertal andra egna utbildningar på gymnasial nivå och inom yrkeshögskola. Lärcentrum leds av en vuxenutbildningschef.
Vilhelmina kommun ligger i hjärtat av Lappland och erbjuder en trygg och naturnära miljö med god livskvalitet. Kommunen är en samisk förvaltningskommun och präglas av närhet, engagemang och utveckling. På Lärcentrum arbetar vi för regionens kompetensförsörjning.
Lärcentrums yrkesförarutbildning till bussförare är en viktig del av vuxenutbildningen, och vi har under de senaste 25 åren utbildat över 500 nya bussförare. Lärcentrum har ett nära samarbete med många bussföretag i norra Sverige för att säkerställa att utbildningen möter arbetsmarknadens behov. Lärcentrum har också en yrkesförarutbildning inom Godstransporter med släp. Dina arbetsuppgifter
- Självständigt planera och genomföra undervisning i körning, trafiksäkerhet, lagar och branschrutiner.
- Bedöma och följa upp deltagarnas utveckling samt sätta betyg.
- Skapa en trygg och tydlig lärmiljö som förbereder eleverna för yrkeslivet.
- Samordna och följa upp APL (arbetsplatsförlagt lärande) i nära samarbete med företag och handledare.
- Hålla dig uppdaterad om branschkrav, exempelvis YKB och ADR.
- Samarbeta med kollegor för att utveckla utbildningen och säkerställa hög kvalitet. KvalifikationerKvalifikationer
- Utbildad och legitimerad yrkeslärare och erfarenhet som chaufför.
- D-körkort.
- God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
- God datorvana.
Meriterande:
- Förarprövare
- God företagskännedom för arbete med APL.Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare tjänst med provanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Under våren/sommaren 2026
Om Vilhelmina
Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.
Läs mer om vårt Vilhelmina här https://www.vilhelmina.se/inflyttare/ Övrig information
Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.
I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.
Som anställd i Vilhelmina kommun behöver du ha tillgång till BankID för digital signering samt för att kunna legitimera dig.
Inför rekryteringsarbetet har Vilhelmina kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/110". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vilhelmina kommun
(org.nr 212000-2601) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utbildning och arbetsmarknadsutskottets verksamheter, Lärcentrum Kontakt
Lars Gavelin 073-0621329 Jobbnummer
9712795