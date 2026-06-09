Embedded Software Developer inom C till produktbolag
Friday Väst AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Här får du arbeta med C-kod som hamnar nära verkligheten: i instrument som mäter, testar och hjälper kunder att förstå sina elektriska system. Det är embeddedutveckling där hårdvaran spelar roll, där felsökningen ofta sker nära produkten och där du får se hur dina tekniska beslut påverkar funktionen direkt.
Om rollen
Som Embedded Software Developer blir du en del av ett mjukvaruteam som arbetar med inbyggda system för tekniska produkter med lång livslängd. Fokus ligger på C-utveckling nära hårdvaran. Rollen är långsiktig och möjligheter finns på sikt att ta sig an mer ansvar baserat på hur du vill växa.
Företaget utvecklar egna test- och mätprodukter för elektriska applikationer. Kunderna finns inom bland annat elkraft, industri och infrastruktur, och produkterna används globalt i miljöer där mätningarna behöver vara pålitliga och systemen fungera länge.
Teamkulturen beskrivs som hjälpsam och prestigelös. Kollegor tar sig tid för tekniska frågor, delar kunskap och löser problem tillsammans. Det finns en stark förståelse för att bra utveckling kräver både tekniskt djup och samarbete mellan disciplinePubliceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i produktutvecklingsprojekt där mjukvara, elektronik, mekanik och test behöver hänga ihop. Det kan handla om att förstå hur instrumentet beter sig vid olika mätningar, hur störningar påverkar systemet, hur mjukvaran ska hantera specifika driftfall eller hur funktioner ska verifieras i den färdiga produkten.
Arbetet är produktnära och tvärfunktionellt. Du samarbetar med andra mjukvaruutvecklare, hårdvaruutvecklare, testingenjörer och systemingenjörer. Ofta följer du tekniska lösningar över längre tid, från implementation och felsökning till verifiering och färdig produkt.
Du kommer bland annat att:
Utveckla embeddedmjukvara i C för test- och mätinstrument
Arbeta nära elektronik, hårdvara och verkliga mätsystem
Felsöka, analysera och verifiera funktion i fysiska produkter
Delta i produktutvecklingsprojekt från tidig fas till färdig produkt
Samarbeta med hårdvara, test, mekanik och system i tekniska frågor
Bidra till kodkvalitet, tekniska vägval och långsiktig produktförståelse
Sätta dig in i hur mjukvaran påverkar hela instrumentets funktion
Vi söker dig somHar flerårig erfarenhet av embeddedutveckling
Har goda kunskaper i C
Har förståelse för inbyggda system, felsökning och produktnära utveckling
Har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande erfarenheter:
Realtidssystem eller RTOS
Kommunikationsprotokoll
Elektroniknära utveckling
Mätinstrument, testutrustning eller andra tekniska produkter med höga krav på tillförlitlighet
Verifiering, felsökning eller test nära hårdvara
Arbete i tvärfunktionella produktutvecklingsteam
Vi tror att du är en nyfiken och ansvarstagande utvecklare som vill förstå produkten bakom koden. Du tycker om att felsöka, resonera tekniskt och komma framåt tillsammans med andra. Du är trygg i din tekniska kompetens, men prestigelös i samarbetet. Du frågar när du behöver input, delar gärna med dig av det du kan och har ett naturligt fokus på kvalitet i det du bygger.
Varför den här rollen?
Det här är en möjlighet för dig som vill fortsätta utvecklas som embeddedutvecklare utan att tappa närheten till tekniken. Du får arbeta med fysiska produkter, verkliga mätsituationer och kod som påverkar hur instrument fungerar ute hos kund.
Rollen ger dig teknisk bredd genom samarbetet med hårdvara, test och system. Samtidigt får du fördjupa dig i embeddedutveckling och C i en miljö där produktförståelse, långsiktighet och kvalitet värderas högt.
Hos kunden finns låg personalomsättning och en kultur där många stannar länge. Det handlar mycket om kombinationen av tekniskt intressanta produkter, hjälpsamma kollegor och ett ledarskap som värnar om att människor ska kunna göra ett bra jobb över tid.
Övrig information
Omfattning: HeltidStart: Så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstidPlacering: StockholmRekryteringsansvarig: Anna PerssonLön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval och annonsen kan stängas innan tjänsten är tillsatt.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du initialt blir anställd av Friday. Ambitionen från både Friday och kund är att du efter en tid blir direktanställd hos kunden.
Om Friday
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering där alla ges samma möjlighet att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
113 54 STOCKHOLM Arbetsplats
Friday Kontakt
CM
Anna Persson anna.persson@friday.se Jobbnummer
9956075