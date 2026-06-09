Hkk-lärare åk 6-9, Noblaskolan Lindholmen, Göteborg
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2026-06-09
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Noblaskolan består av 18 för- och grundskolor som arbetar enligt devisen att elever som utmanas når längre. Genom en kombination av tydliga strukturer, höga förväntningar, undervisning av hög kvalitet samt trygghet och studiero ska eleverna få de bästa förutsättningarna för en bra skolgång. Noblaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Om skolan
Noblaskolan Lindholmen är en liten, välfungerande högstadieskola med 312 elever i årskurserna 6–9. Skolan grundades 2008 och har sedan dess etablerat sig som ett attraktivt val för elever och vårdnadshavare i närområdet. Noblaskolan Lindholmen är känd för sin goda undervisningskvalitet samt ett starkt fokus på trygghet och studiero. Skolan arbetar målmedvetet med att skapa en lärmiljö där varje elev ges möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt, i en miljö präglad av respekt, tydlighet och höga förväntningar.
Vi söker nu en legitimerad lärare i Hem- och konsumentkunskap för årskurserna 6-9. Start i augusti 2026.
Denna tjänst är fördelad både på Noblaskolan Lindholmen och vår systerskola Noblaskolan Kviberg.
Vi söker dig som vet att lärande startar med relation.
På vår skola har vi höga ambitioner för våra elevers lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett gemensamt engagemang. Du är ödmjuk, har lätt för att samarbeta, når fram till kollegor och elever samt är trygg i din roll som lärare. Du lockas av att få varje elev att nå sin fulla potential och vågar anpassa din undervisning för att nå fler. Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Planera, genomföra och utvärdera din undervisning.
Utveckla undervisningen i linje med skolans mål och styrdokument, samt anpassa den efter varje elevs behov och förutsättningar.
Bidra aktivt till att skapa en trygg och motiverande lärandemiljö där varje elev känner sig sedd och hörd.
Samarbeta nära med kollegor, specialpedagog och rektorer för att säkerställa elevernas utveckling.
Du är en del av årskursens arbetslag, där ni tillsammans ansvarar för elevernas skoldag, mentorskap ingår.
Vi erbjuder
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet). Tillträde augusti 2026.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Malin Forsberg. malin.forsberg@noblaskolan.se
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
Box 213 (visa karta
)
101 24 STOCKHOLM Arbetsplats
Noblaskolan Kontakt
Rektor
Malin Forsberg malin.forsberg@noblaskolan.se Jobbnummer
9956062