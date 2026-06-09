Teknisk produktutvecklare i Stockholm
Together Tech AB / Civilingenjörsjobb / Stockholm Visa alla civilingenjörsjobb i Stockholm
2026-06-09
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På Together Tech arbetar vi med teknikutveckling som gör verklig skillnad. Våra ingenjörer är med och utvecklar lösningar som används inom allt från säkerhetskritiska system till avancerad medicinteknik och framtidens mobilitetslösningar.
Är du Produktutvecklare med passion för innovation och ny teknik? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!
Vi arbetar nära våra kunder och erbjuder möjlighet att delta i spännande kunduppdrag med fokus på Security/Defence Tech, men också inom Medtech, Mobility och andra högteknologiska branscher. Hos oss får du bredden av olika uppdrag, där varje projekt är en chans att utvecklas och bidra med din expertis. Uppdragen varierar i längd och komplexitet, vilket ger dig möjlighet att arbeta i olika tekniska miljöer och bredda din erfarenhet över tid.
Som konsult hos oss arbetar du i tekniskt avancerade utvecklingsprojekt där du bidrar med din kompetens inom exempelvis följande områden:
Elektronikkonstruktion - utveckling av elektroniklösningar, schemaritning, komponentval, verifiering och test.
Teknisk projektledning - planering och ledning av utvecklingsprojekt, koordinering mellan olika tekniska discipliner samt ansvar för leverans och teknisk kvalitet.
Inbyggda system - utveckling av mjukvara nära hårdvara, integration mellan system samt arbete med realtidskrav och robusta lösningar.
Mekanikkonstruktion - utveckling av mekaniklösningar i olika faser av produktutveckling, från koncept och design till implementering, verifiering och test.
Du arbetar i tvärfunktionella team tillsammans med andra ingenjörer och specialister där samarbete och teknisk problemlösning står i centrum.
Din tekniska bakgrund
Master-/kandidatexamen inom teknik eller produktutveckling.
4+ års erfarenhet av teknisk produktutveckling inom ditt kompetensområde.
God kommunikationsförmåga, flytande i svenska och engelska.
En del av våra uppdrag finns inom säkerhetsklassade områden och för dessa krävs en säkerhetsprövning innan du kan påbörja uppdraget. Svenskt medborgarskap är krav gällande säkerhetsklassat område.
Dina personliga egenskaper
Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av de senaste teknikerna inom mjukvaruområdet och är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Hos oss erbjuds du en varierad vardag med uppdrag inom olika branscher och teknikområden, både ute hos kund och i vår inhouseverksamhet. Vi tror på nära dialog och vi uppmuntrar delaktighet och affärsdrivna initiativ. Hos oss arbetar du tillsammans med andra kollegor som brinner för att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik, eller som vi säger: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd🌱
Vi månar om både din utveckling och ditt välmående och erbjuder bland annat:
Trygg anställning med kollektivavtal
Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år samt rabatter på träningsaktiviteter
Sociala teamaktiviteter – från afterworks till sportaktiviteter
Individuella utvecklingsplaner och möjlighet till kurser inom bland annat hållbarhet
Ett företag som tre år i rad, 2026, 2025 & 2024, utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen 🌟
Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com
För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta rekryterande ledare Anna Öfwerman, på telefon 076790 738 026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7881651-2044932". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Together Tech AB
(org.nr 556576-4668), https://career.togethertech.com
Medborgarplatsen 25 (visa karta
)
118 72 STOCKHOLM Arbetsplats
Together Tech Jobbnummer
9956058