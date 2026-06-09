Securus söker hundförare för ambassadbevakning i Stockholm
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2026-06-09
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Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där trygghet, synlighet och professionalism står i fokus? Nu söker Securus hundförare med tjänstehund till ambassadbevakning i Stockholm under sommaren 2026.
Det här är ett uppdrag för dig som trivs i en operativ säkerhetsroll där du tillsammans med din tjänstehund bidrar till trygghet, närvaro och säkerhet i en samhällsviktig miljö.
Om rollen
Som hundförare inom uppdraget arbetar du med ambassadbevakning i Stockholm. Arbetet innebär att du tillsammans med din tjänstehund patrullerar mellan olika ambassader och områden, skapar synlighet och bidrar till trygghet genom kontinuerlig närvaro under hela arbetspasset.
Rollen ställer höga krav på ansvarstagande, omdöme och förmågan att fatta välgrundade beslut i varierande situationer. Du arbetar självständigt men ingår samtidigt i ett större team där samarbete och kommunikation är viktiga delar av uppdraget.
Tjänsten är på heltid med start omgående och till och med 31 augusti 2026, med möjlighet till förlängning. Arbetet bedrivs dygnet runt i 12-timmarspass, vilket innebär att du arbetar antingen dag- eller nattetid.
Vi söker dig som
Är utbildad väktare och godkänd hundförare
Har en godkänd tjänstehund och uppfyller gällande krav för hundtjänst
Har hög personlig mognad, gott omdöme och ett professionellt förhållningssätt även i pressade situationer
Trivs i en operativ säkerhetsroll där närvaro, uppmärksamhet och beslutsförmåga är centralt
Har god samarbetsförmåga men också kan arbeta självständigt
Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Har god fysik och uthållighet för långa arbetspass
Har B-körkort
Tidigare erfarenhet av ambassadbevakning, ronderande bevakning eller arbete i säkerhetsklassade miljöer är meriterande.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och samhällsviktigt uppdrag under sommaren
Heltidsanställning under en tydligt avgränsad period med möjlighet till förlängning
Lön och villkor enligt kollektivavtal mellan Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet
Ett engagerat team och nära stöd från arbetsledning
Möjlighet att arbeta i en professionell och växande säkerhetsorganisation
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Skicka in din ansökan redan idag via "Skicka ansökan". Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Jorian Hipp på jorian.hipp@securus.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7881775-2044947". Arbetsgivare Securus Säkerhet i Sverige AB
(org.nr 556585-9310), https://securus.teamtailor.com
Mossängsvägen 1 (visa karta
)
141 71 SEGELTORP Arbetsplats
Securus Jobbnummer
9956065