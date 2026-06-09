Testingenjör till UMS Skeldar i Linköping
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2026-06-09
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UMS SKELDAR utvecklar en obemannad helikopter för att stötta marina, militära och public safety operationer. Vi har en snabb och dynamisk arbetsmiljö med entreprenörsanda. På UMS Skeldar får du den unika chansen att lämna ditt fotavtryck inom vår organisation med snabba reaktionstider och högt engagemang.
Key word: Flygprovsingenjör, Flight Test Engineer, Testingenjör, Verifieringsingenjör, Testare, Ingenjör.
Rollen som Testingenjör är central i arbetet med att testa och verifiera vårt obemannade helikoptersystem Skeldar V-200. Det är ett praktiskt, varierat och tekniskt utmanande uppdrag där nära samarbete med kollegor är en naturlig del av vardagen. Här blir du en del av ett engagerat och kunnigt team där vi stöttar varandra, har kul tillsammans och arbetar mot gemensamma mål.Testingenjör hos oss:
Teamet består för närvarande av teamledare, tekniker, fjärrpiloter och testingenjörer som arbetar i en dynamisk arbetsmiljö präglad av högt tempo och nära samarbete. Som testingenjör ansvarar du för planering, genomförande och rapportering av mark- och flygtester för Skeldar V-200. Rollen är praktisk, varierad och tekniskt utmanande, med nära samarbete över ingenjörs-, operations- och kundnära aktiviteter. Uppgifterna utförs både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
Resor till närliggande testplatser är en återkommande del av rollen och sker vanligtvis minst en gång i veckan, ibland flera gånger per vecka beroende på pågående testaktiviteter. Som en del av rollen kan även resor och uppdrag på olika platser, inklusive internationella operationer, förekomma beroende på projektets och kundens behov.
I rollen som Testingenjör på flygoperativa avdelningen kommer du att:
• Assistera och leda fjärrpiloter i de aktiviteter som krävs inför, under och efter testflygning • Assistera och leda den initiala uppstarten av UAS efter produktion och/eller omkonfiguration • Förbereda, samordna, planera och genomföra testaktiviteter, inklusive tester utanför den normala flyggränsen • Utveckla testplaner och testkort, övervaka flygtestdata, utföra efterbearbetning, stödja dataanalys samt sammanställa tydliga testrapporter • Planera testflygningar tillsammans med utvecklingsingenjörer utifrån verifierings- och utredningsbehov • Delta i kunddemonstrationer och operativa uppvisningar • Övervaka systembeteende under flygningar och fatta operativa beslut i realtid • Samla in, analysera och tolka flygdata samt skriva och granska testrapporter och ge feedback till utvecklingsteamen • Identifiera avvikelser, genomföra avancerad felsökning och orsaksanalys samt föreslå korrigerande åtgärder.
Låter tjänsten intressant? Tveka inte att söka redan idag!
Är du den vi söker?
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper för att du ska trivas så bra som möjligt hos oss. Därför söker vi dig som har ett stort tekniskt intresse och trivs med ett operativt arbete ute på fältet. Du är en lagspelare som samtidigt har förmågan att ta en ledande roll när situationen kräver det. Du har förmågan att vara strukturerad, är ansvarstagande och har ett mål- och resultatinriktat arbetssätt där du självständigt driver ditt arbete framåt och säkerställer leverans i tid.
För att lyckas i den här rollen ser vi att du har en eftergymnasial teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Vi välkomnar sökande från olika tekniska bakgrunder där arbete med komplexa system, testning, verifiering, integration eller teknisk utveckling har varit en naturlig del av vardagen. Du kan exempelvis ha arbetat som testingenjör, systemingenjör, integrationsingenjör, automationsingenjör eller inom annan tekniskt avancerad verksamhet. Det är en fördel om du har erfarenhet av testverksamhet och effektiva testmetoder, en bakgrund som flygtestingenjör eller erfarenhet inom UAS. Erfarenhet från flyg- och försvarsindustrin är meriterande. God vana av IT-verktyg är viktigt och erfarenhet av Matlab är meriterande.
Tjänsten ställer krav på såväl svenska som engelska i tal och skrift.
B-körkort är ett krav. BE-, C/C1- och C1E-behörigheter är meriterande. Pilotcertifikat för bemannade och/eller obemannade flygplan är också meriterande.
Vi erbjuder:
en möjlighet att vara en del av ett dynamiskt företag som ständigt utvecklas, där din påverkan spelar en viktig roll
en högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden
en familjär arbetskultur som karaktäriseras av samarbete och högt engagemang
aktiviteter som främjar både social gemenskap och hälsa, genom vår Festkommitté, Hälsokommitté, Brädspelskommitté och ett Kvinnligt Nätverk.
Ytterligare information:
Arbetsplats: Linköping.
Tjänstgöringsgrad: Heltid.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid.
Resor: Förekommer i tjänsten.
För en anställning hos oss på UMS Skeldar krävs att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Roller där vi har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vi behandlar ansökningar löpande. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7260446-2044935". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare UMS Skeldar Sweden AB
(org.nr 559006-2245), https://umsskeldarab.teamtailor.com
Låsbomsgatan 18 (visa karta
)
589 41 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
UMS Skeldar Jobbnummer
9956061