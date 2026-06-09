Senior Source-to-Pay Consultant
Adavo AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-09
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Startdatum: 2026-06-29 Slutdatum: Möjlighet till förlängning Omfattning: 100% Plats: Stockholm / Hybrid
Uppdragsbeskrivning
En större nordisk verksamhet står inför en omfattande utvecklingsresa inom inköp, kontraktshantering och verksamhetsstyrning i samband med införandet av nya affärs- och avtalsprocesser. För att stödja förändringsarbetet söker vi en senior konsult med dokumenterad erfarenhet av inköpstransformation, PO-compliance och kontraktshantering.
Uppdraget fokuserar på att skapa ökad efterlevnad av inköpsprocesser, minska inköp utanför etablerade rutiner, stärka styrning och ansvarsfördelning samt bidra till en hållbar förändring inför kommande system- och processförändringar. Rollen kombinerar strategiskt förbättringsarbete med operativt genomförande och nära samarbete med verksamhet, inköp och ekonomi.
Exempel på arbetsuppgifter:
Kartlägga nuläge och analysera efterlevnad av inköpsprocesser.
Identifiera orsaker till avvikelser och inköp utanför avtalade arbetssätt.
Utvärdera mognadsgrad inom kontraktshantering, ansvarsfördelning och styrning.
Leda workshops och samordna dialog mellan olika intressenter.
Ta fram prioriterade förbättringsförslag och en genomförbar förändringsplan.
Stödja pilotaktiviteter, uppföljning och implementering av utvalda initiativ.
Skall-krav
Minst 7 års erfarenhet inom inköp, Procure-to-Pay, kontraktshantering eller inköpstransformation.
Gedigen praktisk erfarenhet av att förbättra PO-compliance och minska inköp utanför etablerade processer.
Dokumenterad erfarenhet av SAP-baserade inköpsflöden, gärna i moderna ERP-miljöer.
Förmåga att genomföra nulägesanalyser och omsätta resultat till konkreta förbättringsåtgärder.
Erfarenhet av nära samarbete med verksamhet, inköp, ekonomi och leverantörsrelaterade funktioner.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet av ERP-transformationer och större verksamhetsförändringar.
Erfarenhet av Contract Lifecycle Management-lösningar.
Bakgrund från komplexa eller decentraliserade organisationer.
Erfarenhet av leverantörsdialoger kopplade till fakturering och inköpsordrar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7881808-2044952". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adavo AB
(org.nr 559432-2215), https://adavoab.teamtailor.com
Sveavägen 88 (visa karta
)
113 59 STOCKHOLM Jobbnummer
9956071