Jurist till Rättsenheten, tillsvidareanställning
Länsstyrelsen I Uppsala Län, Avdelningen För Verksamhetsstöd / Juristjobb / Uppsala Visa alla juristjobb i Uppsala
2026-06-09
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Om du vill arbeta brett med kvalificerat juridiskt arbete på en arbetsplats vars uppdrag spänner över nästan alla samhällssektorer så ska du söka till oss!
Rättsenheten
Vi arbetar med bland annat tillstånds-, tillsyns- och överklagningsärenden enligt ett stort antal olika lagstiftningar, t ex. miljö-, trafik-, plan- och bygg-, alkohol-, tobak-, livsmedels- och ordningslagstiftningarna. Vi arbetar också med att utbilda och stötta våra övriga kollegor på länsstyrelsen i förvaltningsrätt utöver att ge juridiskt stöd och råd. Vår enhet består av medarbetare med juridisk kompetens samt kompetens inom diarie- och registratur.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du en stimulerande tjänst med engagerade kollegor där du arbetar verksamhetsnära. Dina arbetsuppgifter är varierande. Du samverkar internt bland annat inom frågor gällande miljörätt och plan- och byggrätt. I arbetsuppgifterna ingår att handlägga ärenden och att ge juridiskt stöd till övriga delar av länsstyrelsen.Kvalifikationer
Du har juristexamen och flerårig aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, varav minst två år i offentlig sektor. Du har också notariemeritering eller motsvarande erfarenhet från domstol. Det är meriterande med erfarenhet av de ärendetyper som handläggs av länsstyrelsen. Vidare är det meriterande med goda kunskaper inom offentlighets- och sekretesslagstiftningen och allmän förvaltningsrätt samt erfarenhet av att ge juridiskt stöd internt
Som person är du driven, strukturerad och kan arbeta självständigt och resultatinriktat. Du är noggrann och har en god förmåga att uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt. Du är också lyhörd, har lätt för att samarbeta med andra och har lätt för att anpassa dig till nya situationer.
Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.
Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.Övrig information
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.
Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation, en statlig myndighet som är regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, insatser som ska gynna fisken i våra sjöar till demokrati- och beredskapsfrågor samt mycket annat.
På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 230 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Målet är att vårt arbetssätt ska präglas av professionalism, engagemang och samverkan.
Länsstyrelsen är en spännande arbetsplats och det finns även förmåner som flexibelt arbete, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme och utökad föräldrapenning.
Under 2026 flyttar vi till nya lokaler centralt i Uppsala.
Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss? Besök vår webbplats www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/jobba-hos-oss.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Uppsala Län
(org.nr 202100-2254), https://www.lansstyrelsen.se/
Bäverns gränd 17 (visa karta
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751 86 UPPSALA Arbetsplats
Länsstyrelsen i Uppsala län, Avdelningen för verksamhetsstöd Kontakt
Theresa Iivari, Saco-S 010-2233219 Jobbnummer
9956076