Emissionsadministratör / Backoffice
Randstad AB / Backofficejobb / Göteborg Visa alla backofficejobb i Göteborg
2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Arbetsbeskrivning
Har du praktisk erfarenhet av emissionshantering, corporate-actions eller arbetat med administration inom bank eller finans? Söker du en självständig och ansvarsfull roll i en dynamisk, affärsorienterad miljö? Till vårt kontor i Göteborg söker vi nu en noggrann och erfaren administratör som trivs med mycket ansvar, högt tempo och positiv attityd.
I rollen driver du de administrativa processerna kopplade till våra emissioner och transaktioner, och hanterar därutöver viss fakturering och allmän kontorsdrift. Rollen är bred och kräver att du förmår arbeta strukturerat och ta eget ansvar inom tydliga ramar, där du förväntas proaktivt hantera och prioritera arbetsuppgifter för att säkerställa att ingenting faller mellan stolarna.
Huvudsakliga arbetsuppgifger:
Emissions- och aktieadministration (ca 70%): Hantering av olika typer av corporate-actions så som företrädesemissioner, riktade emissioner samt uppdelning och sammanläggning av aktier. Leverera värdepapper kopplade till emissioner. Du sätter tidsplaner, följer upp händelser och säkerställer att alla legala och tekniska dokument är på plats inför, under och efter avslutade emissioner.
Rapportering och regelefterlevnad: Ansvara för transaktionsrapportering till Finansinspektionen samt genomföra löpande sanktionskontroller enligt gällande regelverk.
Ekonomi: Fakturahantering i dialog med vår redovisningsbyrå.
Kontorsadministration: Dela på ansvaret för telefonväxeln, hantera post, gemensamma mailkorgar och löpande inköp.
För att trivas i rollen och passa in hos oss behöver du vara noggrann, prestigelös och ha förmågan att kunna arbeta självständigt. För att lyckas i rollen är du en person med hög integritet, stark leveransförmåga och ett utpräglat kvalitetstänk där vi lägger stor vikt vid noggrannhet. Vi verkar i en affärsdriven miljö med högt tempo och korta beslutsvägar, vilket kräver att du är kommunikativt rak, mottaglig för feedback och trivs i en affärsdriven kultur. Din goda kommunikationsförmåga och sociala framtoning kommer väl till pass, då du i denna roll har många kontaktytor både inom och utanför organisationen. Att vara en positiv och prestigelös lagspelare som har lätt för att samarbeta med andra och hjälpa till där det behövs ses som en självklarhet för dig.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från Euroclear: Det är starkt meriterande om du har kommit i kontakt med Euroclear tidigare och ha förståelse för hur dessa flöden och affärer ser ut.
Bakgrund inom bank/finans: Du har sannolikt arbetat med värdepappersadministration, depåer, som privatrådgivare, assistent inom bank eller kanske som Paralegal.
Regelverksförståelse: God kännedom om relevanta regelverk inom finanssektorn.
Språkkrav: Flytande engelska i tal och skrift, då en stor del av kommunikationen sker via mail med internationella banker, förvaltare och investerare.
Rätt inställning: Formell högskoleutbildning är inget krav – din erfarenhet, din handlingskraft och din noggrannhet är det som räknas.
I den här rekryteringen samarbetar Partner Fondkommission med Randstad Finance. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
För information kontakta: Liza Dahlin, rekryteringskonsult e-mail: liza.dahlin@randstad.se
Ansvarsområden
Emissions- och aktieadministration (ca 70%): Hantering av olika typer av corporate-actions så som företrädesemissioner, riktade emissioner samt uppdelning och sammanläggning av aktier. Leverera värdepapper kopplade till emissioner. Du sätter tidsplaner, följer upp händelser och säkerställer att alla legala och tekniska dokument är på plats inför, under och efter avslutade emissioner.
Rapportering och regelefterlevnad: Ansvara för transaktionsrapportering till Finansinspektionen samt genomföra löpande sanktionskontroller enligt gällande regelverk.
Ekonomi: Fakturahantering i dialog med vår redovisningsbyrå.
Kontorsadministration: Dela på ansvaret för telefonväxeln, hantera post, gemensamma mailkorgar och löpande inköKvalifikationer
Erfarenhet från Euroclear: Det är starkt meriterande om du har kommit i kontakt med Euroclear tidigare och ha förståelse för hur dessa flöden och affärer ser ut.
Bakgrund inom bank/finans: Du har sannolikt arbetat med värdepappersadministration, depåer, som privatrådgivare, assistent inom bank eller kanske som Paralegal.
Regelverksförståelse: God kännedom om relevanta regelverk inom finanssektorn.
Språkkrav: Flytande engelska i tal och skrift, då en stor del av kommunikationen sker via mail med internationella banker, förvaltare och investerare.
Rätt inställning: Formell högskoleutbildning är inget krav – din erfarenhet, din handlingskraft och din noggrannhet är det som räknas.Om företaget
Partner Fondkommission AB
Partner Fondkommission är en oberoende fondkommissionär med kontor i Göteborg och Stockholm, med fokus på finansiella tjänster till tillväxtbolag och entreprenörer. Som rådgivare och genomförare inom kapitalmarknadstransaktioner, M&A och emissionstjänster är vi en aktiv partner genom noteringsprocesser, ägarskiften och kapitalanskaffningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/daa88d92-55c3-4504-9d45-cf878c960358
Lilla Nygatan 2 (visa karta
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411 09 GÖTEBORG Arbetsplats
Partner Fondkommission AB Kontakt
Liza Dahlin liza.dahlin@randstad.se +46737214988 Jobbnummer
9956068