Delprojektledare Fysisk Säkerher
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2026-06-09
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Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning – utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten – både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning Bakgrund och uppdragsbeskrivning
Organisationen ansvarar för att samhällsviktig infrastruktur drivs på ett säkert, hållbart och kostnadseffektivt sätt. Verksamheten bedrivs som ett statligt affärsverk och har cirka 2 000 medarbetare fördelade mellan huvudkontor och flera regionala kontor i Sverige.
Organisationen har tecknat avtal om nya kontorslokaler för sitt huvudkontor. Lokalerna omfattar cirka 52 000 kvm och är belägna i ett väletablerat verksamhetsområde med god tillgång till service och kommunikationer. För vissa delar av projektet kommer organisationen att agera byggherre och ansvara för projektering och genomförande enligt gällande regelverk. Inflyttning planeras till början av 2030.
Uppdraget avser en konsultroll inom fysisk säkerhet. Rollen kräver generell kunskap om fysisk säkerhet och omfattar både praktiska och administrativa arbetsuppgifter. För att lyckas i rollen behöver konsulten vara drivande, resultatorienterad och ha förmåga att skapa engagemang, delaktighet och samsyn. Vidare krävs ett helhetsperspektiv, god samarbetsförmåga samt förmåga att kommunicera komplexa frågor på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt.Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Operativt ansvar för delprojektets tidplan, budget och resultat.
Ta fram kravspecifikationer och definiera kompetensbehov för genomförandet.
Säkerställa resursbehov inom delprojektet.
Planera, följa upp och rapportera projektets framdrift till projektledning och säkerhetsfunktion.
Samverka med övriga delprojektledare och interna kravställare i frågor som rör fysisk säkerhet.
Samarbeta nära med delprojektledare inom IT, nätverk och informationssäkerhet samt med säkerhetssamordnare.
Ge rådgivning och stöd i genomförandet av fysisk säkerhet i dialog med fastighetsägare och byggherre.
Ansvara för beslutsunderlag avseende fysisk säkerhet, exempelvis kanalisation, lås, larm, kameraövervakning, passersystem och relaterade säkerhetslösningar.
Ta fram upphandlingsunderlag enligt tillämpliga upphandlingsregelverk.
Stödja upphandlingsfunktion vid anbudsutvärdering.
Prioritera, fatta beslut och leda arbetet kring beställningar, leveranser och installationer.
Granska skisser, projekteringsunderlag och ritningar samt lämna synpunkter till projekteringsteam.
Säkerställa erforderliga godkännanden innan återkoppling till externa parter eller inköpsfunktion.
Ansvara för arbetsplanering, resursfördelning och arbetsledning kopplad till leveranser och installationer inom fysisk säkerhet.
Delta i projektmöten och rapportera status för delprojektet.
Hantera projektets risker enligt organisationens rutiner.
Löpande uppdatera projektstatus i aktuellt projektverktyg.
Sammanställa slutrapport för delprojektet avseende leverans, tidplan och budget.
Ansvara för överlämning till förvaltning och drift efter projektets avslut.
Preliminärt startdatum: 2026-09-01
Slutdatum: längst till och med 2032-08-31
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb – du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7881682-2044944". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
(org.nr 559568-3623), https://www.techrytera.se
Sveavägen 137 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM Jobbnummer
9956066