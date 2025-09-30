Yrkeslärare på industritekniska programmet Lund
Lärare inom Svets sökes till Movant Lund
Movant AB i Lund växer - våra deltagare växer. Vill du också växa?
Med våra ledord "Från jobbdröm till drömjobb" visar vi tydligt hur vi arbetar och tänker. Nu söker vi en lärare inom Svets som vill vara med och utveckla framtidens yrkeskunniga.
Svets är en nyckelkompetens i dagens samhälle - från byggnader och infrastruktur till industri och fordon. Begrepp som MIG/MAG, TIG, MMA, materiallära är för dig självklara. Kanske har du dessutom erfarenhet av plåtbearbetning och industriell produktion? Då kan det här vara jobbet för dig.
Hos oss får du vara en förebild för våra deltagare genom att dela med dig av din kunskap, både teoretiskt och praktiskt. Du är nyfiken, ser samband mellan olika tekniker och uppskattar att få inspirera andra i sitt lärande.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
•
Undervisa, stimulera och leda vuxna deltagare i deras lärande.
•
Planera och genomföra undervisning i både praktiska och teoretiska moment.
•
Följa upp deltagarnas utveckling och kunskapsnivå.
•
Bidra till ett lärande och innovativt klimat där kvalitet alltid står i fokus.
Exempel på kurser:
•
Svetsteknik
•
Materialteknik
•
Svetsmetod MIG/MAG
•
•
Vi söker dig som
•
Har pedagogisk erfarenhet och bakgrund inom svets eller industri.
•
Har goda teoretiska och praktiska kunskaper inom svetsområdet.
•
Trivs med att arbeta i grupp och vill utveckla människor genom att dela med dig av dina yrkeskunskaper.
•
Gärna har erfarenhet av att utbilda eller leda arbete.
Lärarexamen är önskvärd och undervisningserfarenhet är meriterande.
Vi erbjuder
•
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för vuxnas framtid.
•
Möjlighet att påverka och utveckla utbildningen tillsammans med engagerade kollegor.
•
En del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.Körkortskrav
B-körkort fordras.
Fakta om tjänsten
•
Tillträdesdag: Omgående
•
Placeringsort: Lund
•
Anställningsform: Tillsvidare, provanställning 6 månader
•
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 (urval sker löpande)Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta:
Jens Ekman - jens.ekman@movant.se
- 0722 064202
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till just denna tjänst. Vi ser fram emot din ansökan!
