Fältsäljare Uppsala - hållbara lösningar för rent vatten

Jms Vattenrening Aktiebolag / Säljarjobb / Uppsala
2026-06-12


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Vill du arbeta med försäljning där du gör affär direkt hos kund, löser konkreta problem och samtidigt bidrar till en mer hållbar vardag?
JMS Vattenrening söker nu fältsäljare med tydligt säljdriv som vill arbeta nära kund, främst inom privathushåll, med snabba avslut och tydlig nytta för kunden.
Placering och distrikt Tjänsten är placerad i aktuellt distrikt Uppsala. Rollen förutsätter att du är bosatt, stationerad eller har din huvudsakliga arbetsutgångspunkt inom distriktet.
Arbetet kräver regelbunden lokal fysisk närvaro i distriktet för kundbesök, prospektering, uppsökande försäljning, lokala aktiviteter och uppföljning. Rollen är inte en distanstjänst.
Om rollen
Som fältsäljare hos JMS möter du kunder i deras vardag och erbjuder lösningar inom vattenrening. Rollen är tydligt försäljningsorienterad och passar dig som trivs med att ta affärsbeslut tillsammans med kund – på plats.
Du arbetar inom distriktet i ditt närområde, du prospekterar dina egna kontakter med en välbeprövad arbetsmodell och bokar dina egna möten. bokade kundmöten och direktförsäljning.
En normal arbetsdag innebär:

Kundbesök hos privathushåll

Behovsanalys och problemlösning på plats

Presentation av lösningar och avslut direkt hos kund

Uppföljning och dokumentation i enkla system

Det här erbjuder JMS

Ett etablerat bolag med fokus på vatten, miljö och hållbarhet

Produkter som löser verkliga problem för människor i deras hem

En tydligt säljdriven roll med möjlighet till god förtjänst

Fast lön + prestationsbaserad ersättning

Introduktion, stöd och löpande coaching

Förmånsbil och nödvändiga arbetsverktyg

Vem vi söker
Vi söker inte en tekniker som råkar sälja. Vi söker en säljare som gillar problemlösning och kunddialog.
Du:

Har erfarenhet av försäljning, gärna B2C

Trivs med personliga kundmöten och snabba avslut

Är trygg i att ta betalt och fatta beslut tillsammans med kund

Har ett intresse för hållbarhet och lösningar som gör skillnad

Gillar teknik i den mån det hjälper dig att förstå kundens behov

Erfarenhet från direktförsäljning, fältförsäljning eller konsumentnära tjänster är meriterande. Branscherfarenhet inom vatten eller teknik är inget krav.
Viktigt att veta

Rollen innebär arbete ute hos kund större delen av dagen

Resultat, engagemang och kundförtroende värderas högre än formell utbildning

Du behöver vara bekväm med ett tydligt säljtempo

Denna rekrytering är en direktrekrytering av Vattenrening i Uppland AB som är franchisetagare till JMS Vattenrening

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7899486-2050050".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jms Vattenrening Aktiebolag (org.nr 556383-4505), https://jmsvattenrening.teamtailor.com
Verkstadsgatan 10 (visa karta)
753 23  UPPSALA

Arbetsplats
JMS Vattenrening

Jobbnummer
9960996

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