Enhetschef till Funktionshinderomsorgen - vikariat
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2026-06-12
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Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Är du den ledare vi söker med hjärta som klappar för individens rätt till stöd, delaktighet och livskvalité? Vill du ta dig an en spännande och meningsfull roll som enhetschef inom funktionshinderomsorgen? Hos oss i Värnamo kommun får du möjlighet att göra verklig skillnad för människor med olika typer av funktionsnedsättningar – och samtidigt bidra till framtidens omsorg.
Vi ser fram emot att höra från dig –Välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med korta beslutsvägar, ett positivt arbetsklimat och ett ledarskap som präglas av tillit och samarbete. Vilket vi hoppas ska ge dig möjligheter att påverka och bidra till din utveckling i rollen och vårt uppdrag att möta varje individ med respekt, lyhördhet och professionalism – och att skapa förutsättningar för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.
Detta är ett tidsbegränsat vikariat på 6 månader med eventuell möjlighet till förlängning.
Ditt uppdrag
Som enhetschef inom funktionshinderomsorgen i omsorgsförvaltningen har du ett övergripande ansvar för att leda och utveckla ditt chefsområde. Du säkerställer att personal, ekonomi och arbetsprocesser fungerar effektivt och i linje med kommunens mål och värdegrund.
Du har personalansvar för cirka 25–30 medarbetare, och tillsammans driver ni verksamheten framåt. Som en del av verksamhetsområdets ledningsgrupp, lett av verksamhetschefen, bidrar du till funktionshinderomsorgens strategiska utveckling.
Vidare ansvarar du för att:
säkerställa kvalitet och utveckling genom aktivt förbättringsarbete utifrån lagar och riktlinjer.
leda och skapa engagemang genom att främja en kultur av tillit, öppenhet och delaktighet där medarbetare utvecklas och bidrar till gemensamma mål.
ansvara för ekonomi och planering genom att hantera budget, optimera resurser och strukturera verksamheten.
driva strategiskt samarbete genom ledningsgruppsarbete och samverkan med andra enhetschefer, stödfunktioner samt interna och externa aktörer.
ha god förståelse för lagar och regelverk inom LSS och socialtjänstlagen (SoL), och omsätta dessa i det dagliga ledarskapet och verksamhetsutvecklingen.
Som chef i Värnamo kommun är du en förebild och ambassadör. Du kommunicerar tydliga mål, skapar delaktighet och tar ansvar för helheten genom att samarbeta över enhetsgränserna.Publiceringsdatum2026-06-12Profil
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen inom relevant område eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi ser det som en förutsättning att du som sökande har erfarenhet av arbete inom omsorg alt. arbetsledarerfarenhet om du inte arbetat inom området, samt behärskar svenska språket i både tal och skrift.
Vidare ser vi att du som sökande har:
erfarenhet budgetarbete, resursplanering och måluppföljning.
erfarenhet systematiskt kvalitetsarbete samt att leda förändrings- och utvecklingsprocesser.
erfarenhet att skapa, leda och upprätthålla välfungerande arbetsgrupper.
B-körkort, då resor mellan olika enheter ingår i tjänsten.
I vårt urval lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och söker en tydlig och ödmjuk ledare som är närvarande och har förmågan att inspirera, stödja och motivera sina medarbetare. Du skapar delaktighet och bidrar till utveckling, både för individen och verksamheten. Du är prestigelös, flexibel och lyhörd för både medarbetarnas och verksamhetens behov. Med din goda samarbetsförmåga ser du samverkan, både internt och externt, som en nyckel till framgång. Du kan arbeta både självständigt och i grupp, med förmåga att strukturera, planera och prioritera ditt arbete effektivt.
Det är meriterande om du har:
kunskap om förändringsledning och verksamhetsutveckling.
ledarskapsutbildning och/ eller utbildning inom socialrätt.
Information om anställningen
Tjänsten är ett tidsbegränsat vikariat på 6 månader med planerad start den 1 oktober. Startdatum kan justeras enligt överenskommelse.
Under förutsättning att erforderliga beslut fattas har du nu möjlighet att tillträda en tjänst med bra villkor och förmåner där individuell lönesättning tillämpas, och anställningsvillkor som regleras i kollektivavtal. Med flexibla arbetstidslösningar, såsom generös flextid, främjar vi ett hållbart arbetsliv som ger balans mellan arbete och privatliv. Vi värdesätter din hälsa och skapar en arbetsmiljö där du kan utvecklas både professionellt och personligt.
Läs mer om oss som arbetsplats, anställningsvillkor och anställningsförmåner- Att jobba hos oss - Värnamo kommun (varnamo.se)
För denna tjänst krävs ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polisens webbplats och ska uppvisas innan anställningen kan påbörjas. Vi rekommenderar att du ansöker om detta i god tid, då handläggningstiden kan variera: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-12
För att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi e-rekrytering.
Värnamo kommun är en arbetsplats som värdesätter mångfald, jämställdhet och lika möjligheter.
Vi välkomnar sökande av alla kön och bakgrunder.
Din ansökan skickar du in via vårt webbaserade rekryteringsverktyg, Varbi och ska omfatta:
Cv.
Personligt brev där du motiverar ditt intresse och vad du kan bidra med.
Referenser efter eventuell intervju.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar rekryterande chef innan du går vidare med din ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo Kommun
(org.nr 212000-0555), https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kommunen.html
Kyrktorget 1 (visa karta
)
331 31 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Funktionshinderomsorg Kontakt
Emilia Roholt 0370380077 Jobbnummer
9961000