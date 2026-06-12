Civil säkerhetsutredare till 4. Regionala säkerhetsskvadron
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2026-06-12
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Är du redo att axla en viktig roll inom Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetstjänst? Den Södra militärregionen (MR S) befinner sig på en omfattande tillväxtresa där vi utökar med kompetenta och engagerade medarbetare. Vi söker en erfaren civil säkerhetsutredare till 4. Regionala säkerhetsskvadron (4. RSS) med placering i Revingehed.
Om Södra Militärregionen (MR S)
Södra Militärregionen (MR S) är en av fyra militärregioner, vilka representerar en permanent militärgeografisk indelning av Sveriges territorium. Militärregionen ansvarar för territoriell ledning och samordning av insatser och operationer, totalförsvarsplanering, försvarsplanering, underrättelse- och säkerhetstjänst samt stöd till samhället. Ansvaret omfattar även produktions- och insatsledning av MR S fem Militärregiongrupper med tillhörande elva hemvärnsbataljoner.
I en militärregion möts Försvarsmakten och civilsamhället. Därför behöver vi förstå Försvarsmaktens roll, ha en god omvärldsbevakning och en helhetsförståelse kring hur samhället är organiserat och fungerar.
4. Regionala Säkerhetsskvadronen (4.RSS)
4. Regionala Säkerhetsskvadronen är ett krigsförband under tillväxt som är avsett att verka här och nu och i alla efterföljande typsituationer. Förbandet är ett av chefen MR S viktigaste verktyg för att skapa en regional lägesbild vad avser skyddsvärden och hot mot dessa. 4. RSS uppgift är motverka säkerhetshotande verksamhet mot Försvarsmaktens eller allierades skyddsvärden samt våra kritiska beroenden. Detta görs exempelvis genom att skvadronen;
samverkar med de aktörer inom regionen som kan bidra till en samlad lägesbild
inhämtar med alla skvadronens förmågor genom framför allt utfrågning, utredning, spaning och teknisk inhämtning
producerar underlag till stöd för planering liksom beslutsunderlag för C MR, MR stab eller understödd chef
stödjer förbanden och militärbaserna med verksamhet som höjer säkerhetskyddsnivån med olika typer av säkerhetsskyddsåtgärder.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I befattningen som utredare ansvarar du för självständig ledning och genomförande av kvalificerade säkerhetsutredningar inom hela MR S geografiska område. En självklart naturlig del i ditt arbete är samarbete med andra förband och organisationer inom MR S geografiska område. I vardagen arbetar du mycket nära förbandets underrättelsefunktion och andra förbands motsvarigheter. Arbete i obekväma miljöer förekommer.
KRAV
Kvalifikationer
Dokumenterad utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten, exempelvis: Akademisk utbildning inom utredning, forensik eller liknande. Formell militär utredningsutbildning (HUMINT, säkerhetsutredning etc.) Formell utredningsutbildning från brottsbekämpande myndighet (förhör, brottsutredning etc.)
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i både svenska och engelska
God administrativ förmåga
Körkort, lägst klass B
Personliga egenskaper
Du är en person med ett gott omdöme, stor integritet och har ett högt säkerhets- och sekretessmedvetande. Du har en hög social förmåga och du finner det naturligt att arbeta utåtriktat tillsammans med andra. Du är en nyfiken och analytisk person som brinner för utredning. Du har hög arbetskapacitet och arbetar strukturerat. Vi tror att du trivs i en miljö som ständigt utvecklas. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Dokumenterad flerårig välrenommerad arbetslivserfarenhet av utredningsarbete från Försvarsmakten, någon brottsbekämpande myndighet eller myndighet i nära samarbete med någon brottsbekämpande myndighet
Dokumenterad arbetslivserfarenhet av militär underrättelse- och säkerhetstjänst
Erfarenhet av tekniskt stöd för utredning
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).
Läs mer om annonsen via länken nedan.https://www.forsvarsmakten.se/varnplikt-och-karriar/jobba-i-forsvarsmakten/lediga-jobb/49405/civil-sakerhetsutredare-till-4-regionala-sake/
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Södra Militärregionen (MR S) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Revingehed. Organisationen består av Chef med stab, fem militärregiongrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter. C MR S med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen.Södra Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne. Läs mer om Södra militärregionen https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/sodra-militarregionen/I
Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Södra Militärregionen (visa karta
)
247 82 REVINGEHED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9960991