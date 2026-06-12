Verksamhetschef till Laurentiuskliniken
Praktikertjänst Aktiebolag / Sjukvårdschefsjobb / Falkenberg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Falkenberg
2026-06-12
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Information om arbetsplatsen
Vill du leda en verksamhet hos en vårdgivare som år efter år rankas bland de bästa i Vårdsverige med några av landets mest nöjda patienter och medarbetare? Nu har du chansen då vi söker vi en engagerad och trygg verksamhetschef till Laurentiuskliniken.
Om rollen
Som verksamhetschef på Laurentiusklinikenansvarar du för verksamhetens ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö och leder arbetet i enlighet med Region Hallands riktlinjer och krav. Rollen är både strategisk och operativ där du kombinerar administrativt arbete med klinisk närvaro. Du leder och utvecklar ett erfaret primärvårdsteam och skapar förutsättningar för hög kvalitet, en god arbetsmiljö och ett tydligt patientfokus.
Du blir en del av affärsområdet Praktikertjänst Vårds verksamhetschefsgrupp som består av 12 hjälpsamma och engagerade chefskollegor och får ett nära stöd från regionchef samt centrala stödfunktioner inom ekonomi, HR och kvalitet
Vi ser att du har
Har relevant utbildning och erfarenhet från primärvården
Dokumenterad erfarenhet från en chefsroll med ansvar för personal, budget och verksamhetsstyrning.
Är mål- och resultatorienterad med ett strukturerat arbetssätt
Har god kommunikativ förmåga och bygger förtroendefulla relationer
Vem är du?
Som person är du lyhörd, förtroendeingivande och trygg, med ett starkt engagemang för utveckling och förbättringsarbete. Ditt ledarskap och samarbete kännetecknas av ett stöttande och inkluderande förhållningssätt.
Övrig information
Vänta inte med din ansökan då urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Som en del av rekryteringsprocessen genomför vi bakgrundskontroll och personlighetstest. Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Vid frågor kontakta regionchef David Zehlertz på 0101287121 eller david.zehlertz@ptj.se
Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Eftersom vi på Praktikertjänst värnar om vår arbetsmiljö och säkerhet tillämpar vi slumpvisa alkohol- och drogtester.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Holgersgatan 25 B (visa karta
)
311 75 FALKENBERG Arbetsplats
Kontoret, Hälso- & sjukvård Ledning, Praktikertjänst Vård Jobbnummer
9960987