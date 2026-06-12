Fastighetsskötare till Lundbergs Fastigheter i Norrköping!
Framtiden i Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Norrköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Norrköping
2026-06-12
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Behöver du ett jobb och vill jobba utomhus, praktiskt och bidra till trivseln i fastigheter? Vi söker nu en fastighetsskötare till Lundbergs Fastigheter i Norrköping där du får en varierande vardag med både service och underhåll och som kan börja omgående! Är detta du? – skicka din ansökan idag innan chansen är förbi!
Om rollen
I rollen som fastighetsskötare arbetar du nära fastigheterna och hyresgästerna. Du ansvarar för att den dagliga driften fungerar och att både inre och yttre miljö håller god standard.
Arbetet innebär bland annat:
• Mindre reparationer, exempelvis dörrar, lampor och enklare VVS
• Hantering av felanmälningar
• Tillsyn och rondering av fastigheter
• Underhåll av utemiljö såsom gräsklippning
• Kontakt med hyresgäster och service i vardagen
Rollen är varierande och innebär arbete både inomhus och utomhus, med tydligt fokus på utemiljö och praktiska arbetsuppgifter.
Vi söker dig med
• B-körkort
• God svenska i tal och skrift
• Intresse av fastighetsskötsel eller liknande praktiskt arbete
Om vår kund
Lundbergs Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som arbetar med att äga, förvalta och utveckla fastigheter. De arbetar med uthyrning av bostäder och kommersiella lokaler samt utveckling av stadsdelar och fastigheter.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på
Detta är en konsultlösning på 7 månader med möjlighet till förlängning, där du kommer vara anställd via Framtiden AB.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant? För att söka tjänsten skickar du in CV via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Christian Jonsson via e-post: christian.jonsson@framtiden.com
. Vi tar inte emot några ansökningar via mail.
Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning och intervju på plats hos vår kund. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Publiceringsdatum2026-06-12Anställningsvillkor
• Ort: Norrköping
• Startdatum: Omgående
• Omfattning: Heltid (40h/vecka) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52761_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
602 32 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Christian Jonsson christian.jonsson@framtiden.com Jobbnummer
9960995