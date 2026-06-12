CNC-operatör till framtidsorienterat tillverkningsföretag
Academic Work Sweden AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Malmö Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Malmö
2026-06-12
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Bli en del av ett varmt team hos vår kund! Med sju nya maskiner på ingång och en kultur som satsar på din utveckling, erbjuder vi en stabil arbetsplats där din tekniska nyfikenhet och praktiska handlag värderas högt. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Välkommen in med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Som CNC-operatör arbetar du i hjärtat av produktionen med fokus på precision och kvalitet. Du ingår i ett team där samarbete och kommunikation är nyckeln till framgång i en teknikintensiv miljö.
Du erbjuds
En trygg anställning hos en av regionens största arbetsgivare med goda möjligheter att avancera. Här får du arbeta med modern utrustning i en prestigelös och välkomnande atmosfär.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär ett praktiskt och ansvarsfullt arbete där du hanterar CNC-maskiner och ansvarar för att tillverkningen sker enligt tekniska specifikationer och höga kvalitetskrav.
Betjäna och övervaka CNC-maskiner i den dagliga produktionen
Läsa och tolka tekniska ritningar för att säkerställa korrekt tillverkning
Utföra löpande kvalitetskontroller och mätningar av detaljer
Genomföra enklare underhåll och daglig tillsyn av maskinparken
Samarbeta med kollegor för att optimera flödet i produktionskedjan
Säkerställa att säkerhetsföreskrifter och rutiner efterlevs noggrant
Vi söker dig som har
Verkstadsutbildning eller motsvarande erfarenhet på minst gymnasial nivå
Flytande kunskaper i svenska eller engelska för säker kommunikation
Grundläggande matematisk förmåga
Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar
God samarbetsförmåga och en positiv inställning
Ett genuint tekniskt intresse
Det är meriterande om du har
Tidigare arbetslivserfarenhet som CNC-operatör
Lokal förankring i närområdet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Tillitsfull, hjälpsam och ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2Q16V1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
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211 25 MALMÖ Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9960993