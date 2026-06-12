Kvalitets- och Miljösamordnare till Hafi (Bertegruppen)
Adecco Sweden Aktiebolag / Organisationsutvecklarjobb / Halmstad Visa alla organisationsutvecklarjobb i Halmstad
2026-06-12
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Rollen innebär ett helhetsansvar för anläggningens miljö- och hållbarhetsarbete. Du arbetar även med uppgifter inom kvalitets– och livsmedelssäkerhetsområdet ihop med din kollega som har helhetsansvaret för detta område.
En central del är att ansvara för anläggningens miljöarbete, inklusive miljötillstånd, kontrollprogram, miljörapportering samt utveckling av arbetssätt och rutiner. Du är också delaktig i arbetet med Hafi ́s spillvattenanläggning, där fokus ligger på uppföljning, optimering och vidareutveckling av processer för vattenrening.
Hållbarhetsfrågorna omfattar bland annat leverantörsbedömningar, hållbar råvaruförsörjning och socialt ansvar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för myndighetskontakter, tillsyn, besiktningar och revisioner inom miljöområdet.
Samla in, följa upp och rapportera nyckeltal kopplat till miljö och hållbarhet.
Driva förbättringsarbete tillsammans med produktionen.
Medverka i leverantörsbedömningar kopplat till hållbar råvaruförsörjning och socialt ansvar.
Genomföra processkontroller och internrevisioner.
Granska specifikationer och analyscertifikat samt säkerställa korrekt systeminformation.
Hos Bertegruppen, där Hafi, SIA Glass, Berte Gård och Berte Qvarn ingår, blir du en del av en organisation med lång historia, stark gemenskap och hög trivsel – där många medarbetare stannar länge. Här får du möjlighet att arbeta i en bred roll där ditt arbete verkligen gör skillnad!
Du blir anställd på Hafi och rapporterar till Kvalitetschef för Hafi & SIA Glass. Vi har ett nära samarbete i koncernen och arbetsuppgifter kan komma att delas mellan verksamheterna. En fantastisk arbetsmiljö med goda produkter och trevliga kollegor ingår i rollen.
Om dig
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av miljöarbete och tillståndsprocesser, gärna inom tillverkningsindustri. Du har god vana av att arbeta i olika system. Erfarenhet inom livsmedelsproduktion samt kvalitetssäkring i enlighet med HACCP är meriterande men inget krav.
Vi söker dig som är ordningsam, strukturerad och gillar lagar och regler. Du är också socialt kompetent, pragmatisk och tydlig i din kommunikation. Att samarbeta, både internt och externt, är något du trivs bra med. Flytande svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav.
Om anställningsform
Tjänsten är på heltid, vi tillämpar provanställning på 6 månader. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Hanna Bonli Comnell på 0736847773. Arbetet sker löpande med undantag för semester 28-31.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Köpmansgatan 8 (visa karta
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302 42 HALMSTAD Arbetsplats
Adecco Kontakt
Rekryteringsansvarig
Hanna Bonli 0736847773 Jobbnummer
9960994