Sommarjobba som Customer Service Administrator hos Olink
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-06-12
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Vill du ha ett meriterande sommarjobb där du får värdefull erfarenhet inom kundservice, administration och internationellt samarbete? Nu har du chansen att bli en del av Olink, ett världsledande Life Science-bolag som genom innovativ forskning och banbrytande teknik bidrar till ökad förståelse för mänskliga sjukdomar. Här får du arbeta i en global organisation, utveckla dina administrativa och kommunikativa färdigheter samt bygga ett starkt professionellt nätverk. Tillsammans med engagerade kollegor får du en spännande inblick i hur ett internationellt Life Science-företag arbetar, samtidigt som du bidrar till forskning som kan göra verklig skillnad för människors hälsa. Vi ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Olink - En del av Thermo Fisher Scientific har vuxit explosionsartat de senaste åren och har på kort tid gjort avtryck världen över. Deras banbrytande produkter används idag av ledande forskningsinstitut och läkemedelsbolag för att driva fram nästa stora genombrott inom medicin. Med huvudkontor och service-lab i både Uppsala och Boston är Olink en verkligt global aktör inom Life Science. Här utvecklas och används tekniken för att ge ny förståelse för komplexa sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och neurologiska sjukdomar, forskning som på riktigt kan förändra människors liv.
I rollen som Customer Service Administrator blir du en del av ett internationellt team som arbetar nära den kommersiella organisationen och ansvarar för kundsupportrelaterade processer och kundärenden. Teamet består av sju Project Managers, varav fyra är baserade i Uppsala och tre i Boston. Kulturen präglas av psykologisk trygghet, samarbete och kontinuerligt lärande, där alla uppmuntras att bidra med idéer, ställa frågor och utvecklas tillsammans.
Som Customer Service Administrator har du en central roll i att säkerställa en smidig och professionell kundupplevelse. Du arbetar med att hantera inkommande kundförfrågningar via e-post och interna system, administrerar returer och serviceärenden samt ser till att kundinformation är korrekt och uppdaterad i företagets system. Rollen innebär mycket samarbete med både kunder och interna funktioner, där du hjälper till att koordinera och driva frågor framåt för att hitta lösningar på kundrelaterade ärenden.
Du kommer att arbeta nära erfarna Project Managers och få en god inblick i hur kundsupportprocesser fungerar i en global organisation. För dig som är i början av karriären är detta en utmärkt möjlighet att utveckla dina administrativa färdigheter, bygga erfarenhet av kundkontakt och lära dig arbeta tvärfunktionellt i en internationell miljö.
Du kommer att arbeta nära teamets chef Zorana, vars ledarskap kännetecknas av ödmjukhet, utvecklingsfokus och ett starkt engagemang för att skapa de bästa förutsättningarna för sina medarbetare att lyckas. Genom regelbundna avstämningar, stöd i vardagen och en strukturerad introduktion får du goda möjligheter att växa in i rollen och utvecklas långsiktigt.
Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Olink. Uppdraget är 32 timmar i veckan och förväntas pågå fram till den 3 augusti.
Varför jobba hos Olink?
En perfekt möjlighet för dig som är student och som vill utvecklas inom ett globalt Life Science-bolag
Bygga ett starkt nätverk genom samarbete med kollegor och interna funktioner världen över
Få erfarenhet av tvärfunktionellt arbete i en internationell miljö
Arbeta nära en engagerad och utvecklingsorienterad chef som investerar i din utveckling
Få insyn i projektledning och kundsupportprocesser genom nära samarbete med erfarna Project Managers
Möjligheten att arbeta på en arbetsplats som våra nuvarande konsulter beskriver som fantastiskDina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Besvara kundförfrågningar via e-post och interna system på ett professionellt och effektivt sätt
Hantera returer, serviceärenden och andra kundrelaterade frågor
Uppdatera och administrera kundinformation i företagets system
Samarbeta med interna team och avdelningar för att lösa kundrelaterade ärenden
Följa etablerade rutiner, processer och servicenivåer för att säkerställa hög kvalitet i leveransen
Bidra till en positiv kundupplevelse genom ett serviceinriktat och lösningsorienterat arbetssätt
Vi söker dig som
Studerar på eftergymnasial nivå och har minst 1 år kvar av studierna
Är mycket bekväm med engelska i både tal och skrift då det krävs för att kunna utföra arbetet
Har god datorvana och grundläggande kunskaper i Microsoft Office
Har ett intresse för kundservice, administration och problemlösning
Trivs med att arbeta strukturerat och noggrant med fokus på kvalitet
Är nyfiken och motiverad att lära dig nya arbetsuppgifter, system och processer
Det är meriterande, men inget krav, om du har
Erfarenhet av kundservice, administration eller liknande arbete
Erfarenhet av CRM-system
Är bekväm med svenska i både tal och skrift
För att lyckas i rollen ser vi att du är en nyfiken och lärandeorienterad person som trivs med att ställa frågor och utvecklas tillsammans med andra. Du är prestigelös i ditt sätt och tycker om att samarbeta, dela kunskap och bidra till en positiv teamkultur. Vidare är du serviceinriktad, kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer. Du arbetar strukturerat, är noggrann i ditt arbete och har ett kundfokuserat förhållningssätt där du alltid strävar efter att hitta lösningar. Som person är du varm, omtänksam och trivs i en miljö där samarbete och hjälpsamhet står i fokus.
Övrig information
Start: Omgående och sedan kommer uppdraget pågå fram till 3 augusti
Omfattning: 32 tim/veckan
Placering: Uppsala
Arbetstider: Kontorstider, arbete sker huvudsakligen på plats tillsammans med teamet
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten s Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1O9243". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Smedsgränd 5A (visa karta
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753 20 UPPSALA Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9960998