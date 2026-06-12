Är du Norrlands bils nya bilplåtslagare? Välkommen till oss!
Norrlands Bil Sverige AB / Tunnplåtslagarjobb / Skellefteå Visa alla tunnplåtslagarjobb i Skellefteå
2026-06-12
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Norrlands Bil söker förstärkning till skadeverkstaden i Skellefteå!
Vill du arbeta med reparationer, återställa bilar till toppskick och samtidigt vara en del av ett engagerat team? Oavsett om du är erfaren bilplåtslagare eller har en annan teknisk bakgrund inom fordon eller hantverk kan det här vara rätt nästa steg för dig.
Varför Norrlands Bil?
Norrlands Bil är en värderingsdriven organisation där Kunden i fokus, Laganda, Ärlighet och Personligt engagemang inte är tomma ord, utan en självklar del av vardagen. Det märks i hur vi samarbetar, hur vi möter våra kunder och hur vi tar ansvar för varje reparation som lämnar verkstaden.
Hos oss får du arbeta i ett stabilt och välkänt företag med tydligt framtidsfokus, moderna arbetssätt och ambitionen att ligga i framkant inom skade- och karosserireparationer. Vi har respekt för yrkesskicklighet - och för dem som besitter den.Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
I rollen arbetar du med att reparera och återställa skadade bilar. Arbetsuppgifterna kan till exempel innebära:
Reparation av plåt- och karossskador
Demontering och montering av delar
Enklare riktning, justering och passningsarbete
Svets- och limarbeten
Bedömning och planering av reparationer tillsammans med teamet
Du blir en viktig del av ett erfaret team med god gemenskap, där din kompetens tas tillvara. Här finns utrymme att bidra med din erfarenhet och arbeta på ett sätt som känns både roligt och hållbart!
Om dig
Du har troligtvis en bakgrund som något av följande:
Bilplåtslagare eller bilskadereparatör
Fordonsmekaniker/tekniker
Lastbilstekniker eller maskinmekaniker
Svetsare eller industriplåtslagare
Vi söker dig som är noggrann, lösningsorienterad och tycker om praktiskt arbete. Är du dessutom en erfaren bilplåtslagare är det väldigt meriterande. Det allra viktigaste är dock att du har ett intresse för fordon och teknik, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan arbeta både självständigt och i team.
B-körkort är ett krav, likaså goda kommunikativa kunskaper i Svenska i såväl tal som skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Information & kontakt
Placeringsort: Skellefteå
Omfattning: Heltid, 100 %
Arbetstider: 07.00–16.00, måndag–fredag
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag är 2026-08-23.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Erika Lundmark på 0910-71 58 83 eller erika.lundmark@norrlandsbil.se
.
Att söka tjänsten är enkelt: lämna dina kontaktuppgifter och svara på några frågor. CV och personligt brev är välkommet men frivilligt.
Vi ser fram emot din ansökan!
Välkommen till Norrlands Bil. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrlands Bil Sverige AB
(org.nr 556111-1815)
Tjärnvägen 5 (visa karta
)
931 27 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verkstadschef
Erika Lundmark erika.lundmark@norrlandsbil.se 0910715883 Jobbnummer
9960989