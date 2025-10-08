Yrkeslärare inom bygg komvux
2025-10-08
Vill du forma framtidens byggproffs? Movant söker en erfaren yrkeslärare inom bygg!
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
• Har yrkesbevis inom en eller flera yrkesinriktningar inom bygg och minst fem års aktuell erfarenhet från byggbranschen
• Brinner för ditt yrke och vill föra vidare kunskap och yrkesstolthet
• Har god kommunikativ förmåga och trivs med att arbeta med människor
• Är strukturerad, tydlig och har ett genuint engagemang för varje elevs utveckling
• Har god datavana och är bekväm med dokumentation och digitala verktyg
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du chansen att göra skillnad - på riktigt. Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, yrkesstolthet och elevens utveckling står i centrum. Du får möjlighet att:
• Undervisa i både praktiska och teoretiska moment inom yrket
• Inspirera och vägleda vuxna elever mot en framtid i byggbranschen
• Bidra till att skapa anställningsbara, kompetenta byggarbetare
• Arbeta med APL-samordning och ha kontakt med branschens arbetsgivare
Vi erbjuder introduktion och internutbildningar som gör dig trygg i rollen som yrkeslärare - även om du aldrig undervisat tidigare. Lärarlegitimation är meriterande men inget krav.
Var med och gör skillnad
Hos Movant får du möjlighet att påverka - både elevernas framtid och branschens utveckling. Vi tror att de bästa lärarna är de som själva har varit där, gjort jobbet och vet vad som krävs. Är du en av dem?
Movant i Halmstad bedriver yrkesutbildning för vuxna på uppdrag av Halmstad, Falkenberg och Varbergs kommun. Vi utbildar inom bygg, el, VVS och fastighet, fordon, lager och terminal- alltid med målet att våra elever ska vara anställningsbara direkt efter avslutad utbildning.
Nu söker vi dig som har gedigen erfarenhet från byggbranschen och som vill dela med dig av din kunskap till nästa generation.
Välkommen med din ansökan!
Plats: Halmstad
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
