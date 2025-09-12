Yrkeslärare
2025-09-12
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium (STFG) söker en engagerad och driven lärare till vår vuxenutbildning inom mekanikerområdet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du blir en viktig del i att utbilda och vägleda vuxna elever mot nya yrkesmöjligheter. Hos oss möter du motiverade studerande som valt sin utbildning med sikte på arbetslivet, din roll blir att ge dem de bästa förutsättningarna att lyckas. i tjänsten kommer ett visst APL ansvar ligga samt både praktiska, teoretiska och administrativa inslag i tjänsten finns
Din roll
På vår skola får du:
En stimulerande arbetsplats med engagerade kollegor.
Möjlighet att utveckla din pedagogiska kompetens.
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till att fler vuxna når sina yrkesmål, undervisning i verkstaden och klassrum.
Nära kontakt med arbetslivet och branschen (APL)
Tjänsten är en del av STFG:s vuxenutbildning i samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen.
Vill du vara med och forma framtidens mekaniker och samtidigt utvecklas själv? Då ser vi fram emot din ansökan!
Din kompetens och erfarenhet
Du har en gedigen yrkeserfarenhet inom mekanik/fordon - praktisk bakgrund som mekaniker eller liknande.
Pedagogisk förmåga - kan undervisa, strukturera och förklara på ett inspirerande sätt.
Ledarskap - kan leda grupper och hålla ordning i undervisningen.
Flexibilitet och stresstålighet - trivs med många bollar i luften.
Samarbetsförmåga - kan bidra till ett positivt arbetsklimat och arbeta nära kollegor.
Utvecklingsinriktad - vill utveckla sin pedagogik och växa i lärarrollen
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Månadslön Så ansöker du
