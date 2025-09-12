Yrkeslärare

Stockholms kommun / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Stockholm
2025-09-12


Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.

Välkommen till oss

Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium (STFG) söker en engagerad och driven lärare till vår vuxenutbildning inom mekanikerområdet.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du blir en viktig del i att utbilda och vägleda vuxna elever mot nya yrkesmöjligheter. Hos oss möter du motiverade studerande som valt sin utbildning med sikte på arbetslivet, din roll blir att ge dem de bästa förutsättningarna att lyckas. i tjänsten kommer ett visst APL ansvar ligga samt både praktiska, teoretiska och administrativa inslag i tjänsten finns

Din roll

På vår skola får du:
En stimulerande arbetsplats med engagerade kollegor.
Möjlighet att utveckla din pedagogiska kompetens.
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till att fler vuxna når sina yrkesmål, undervisning i verkstaden och klassrum.
Nära kontakt med arbetslivet och branschen (APL)
Tjänsten är en del av STFG:s vuxenutbildning i samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen.
Vill du vara med och forma framtidens mekaniker och samtidigt utvecklas själv? Då ser vi fram emot din ansökan!

Din kompetens och erfarenhet

Du har en gedigen yrkeserfarenhet inom mekanik/fordon - praktisk bakgrund som mekaniker eller liknande.
Pedagogisk förmåga - kan undervisa, strukturera och förklara på ett inspirerande sätt.
Ledarskap - kan leda grupper och hålla ordning i undervisningen.
Flexibilitet och stresstålighet - trivs med många bollar i luften.
Samarbetsförmåga - kan bidra till ett positivt arbetsklimat och arbeta nära kollegor.
Utvecklingsinriktad - vill utveckla sin pedagogik och växa i lärarrollen
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5227".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholms kommun (org.nr 212000-0142)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Gymnasieavdelningen, Stfg

Kontakt
Stefan Säll
stefan.sall@edu.stockholm.se
08-50842701

Jobbnummer
9505274

