Yrkeslärare - häst
er).
Vi vet att meningsfullt lärande börjar med elevernas personliga intressen. Genom att förena intresse med kunskap skapar vi utbildningar som både inspirerar, engagerar och förbereder våra elever för framtiden - oavsett om det gäller arbetslivet eller vidare studier. Vi samarbetar nära branschen och arbetar aktivt för att ge varje elev de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas, under skoltiden och i framtiden.
Vi söker dig som är lärare
Som lärare på Realgymnasiet skapar du förutsättningar för lärande och handleder eleverna med utgångspunkt från ett givet utbildningskoncept och programmets utbildningsmål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt med att bedöma måluppfyllelsen samt tillsammans med mentor kommunicera denna till eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns mentor och elevhälsa på skolan.
Realgymnasiet Sundbyberg är en liten gymnasieskola som i nuläget enbart har Naturbruksprogrammet. Inom hästutbildningen har vi samarbete med två ridanläggningar varav den ena är Örnäs gård. I denna tjänst kommer du som lärare att enbart undervisa på Örnäs gård varför erfarenhet av islandshästar är en styrka.
Du kommer till största delen att undervisa i ämnena; Djurhållning - häst, ridning och hästkunskap. Du är också ansvarig för APL gällande de elever som du undervisar.
Vi är ett sammansvetsat gäng som har ett gott samarbete och som välkomnar nya medarbetare på ett öppet sätt.
Tjänsten är på 60% och ett vikariat under ett läsår men kan komma att förlängas.
Rekryteringen kommer att ske i samarbete med Örnäs gård. Publiceringsdatum2026-04-09Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
Lärarlegitimation med behörighet att undervisa inom hästhållning eller kvaliteter som motsvarar kraven.
Det är meriterande med erfarenhet från Islandshästar.
Vi söker dig som delar Lärandes kärnvärden- trygghet, utveckling, team och framgång. Du har en god samarbetsförmåga är flexibel och förändringsorienterad med siktet inställt på mål och resultat. Du har en mycket god pedagogisk insikt.
Vår framgång bygger på trygghet, teamkänsla och ständig utveckling. Hos oss är mod, nya idéer och kunskapsutbyten viktiga delar av vår kultur, och vi ser olikheter som en styrka. Sedan starten har vi gått vår egen väg och vi ser lärande som nyckeln till att möta en värld i ständig förändring. Genom nära samarbeten med näringslivet, branscher och andra aktörer så lär vi för morgondagen.
Sök till oss och bli en del av Lärande - där din insats gör skillnad!
Läs mer om våra verksamheter på: https://www.larande.se/
Inom Lärande är vi stolta över att vi är certifierade enligt Great Place to Work® internationella standard. Läs mer här.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C9732".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lärande i Sverige AB
Realgymnasiet Sundbyberg Kontakt
Centralt fackligt ombud Sveriges Lärare
Johan Bengtsson johan.bengtsson@realgymnasiet.se +46101398390
