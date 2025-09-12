WPF Expert, Lund
2025-09-12
Vill du jobba med varierande uppgifter i alla delar av utvecklingsprocessen? Fortsätt då att läsa. Vi på Axis Communications söker fler .net utvecklare som vill arbeta med innovativa lösningar till vår marknadsledande verksamhet inom bland annat nätverksvideo.
Ditt framtida team
Teamet består idag av tre mjukvaruutvecklare och en QA-ingenjör. Vi värdesätter teamarbete och jobbar agilt med mycket parprogrammering och kontinuerliga delleveranser.
Varje dag börjar med ett stand up möte där retrospektiv och interna reflektioner hör till de vanliga rutinerna.
Vi är övertygade om att självgående team där alla individer blir hörda är grunden för en innovativ arbetskultur. Always open är en av våra viktigaste värderingar, vilket för oss innebär att vi lyssnar på och värdesätter alla idéer för att förbättra och skapa bra lösningar för slutanvändaren. Vi anser också att beslut så långt som möjligt ska fattas av den eller de personer som berörs av beslutet.
Vad du kommer att göra som .Net utvecklare
Du kommer att vara delaktig i att ta fram end-to-end lösningen som knyter ihop slutanvändare med vårt växande utbud av kameror och hårdvara. Tillsammans med ditt team kommer du att utveckla Axis eget VMS; AXIS Camera Station, som vi skriver i C#.
Läs gärna mer här: https://www.axis.com/products/axis-camera-station-pro
Vem är du?
Som person är du driven, ansvarstagande och hittar innovativa lösningar för att bidra till vår utveckling framåt. Vi gillar att utmana och bli utmanade, så var redo att tänka utanför boxen!
Du tycker att systemdesign och applikationsutveckling är bland det bästa som finns (att arbeta med, förstås) och har flera års erfarenhet av att jobba med C#/.NET och applikationsutveckling. Självklart tycker du också att det är kul med ny teknik och utmanande problemställningar.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom:
* C#
* WPF eller Deklarativa UI ramverk
* UX
* MVVM
* Python
* Versionshantering (Git)
Ta en titt på https://youtu.be/Ua3pSTq_xuA
om du vill få en inblick i hur det är att jobba som utvecklare hos oss.
Vad har Axis att erbjuda?
På Axis erbjuder vi möjligheten att arbeta med erfarna kollegor i en global miljö med många möjligheter. För oss är din framtida karriär och utveckling viktig.
Vår företagskultur är central - där jämställdhet, laganda och att ha roligt är nyckeln! Vi vill att du ska trivas hos oss och därför erbjuder vi förmåner som flexibla arbetstider, morgonfika, fredagkaka, bonusprogram, friskvårdsbidrag, sjukförsäkring och din alldeles egna Axis-cykel, för att nämna några.
Redo att söka?
Låter detta som det du söker? Vi går igenom urvalet löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Har du några frågor eller vill höra mer om rollen kontakta gärna rekryterande chef Guillermo Sagastume på 046 272 1800. Ersättning
