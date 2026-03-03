Webbutvecklare till KnowIT
Knowit Experience fortsätter växa och letar nu efter fler som vill hänga med på deras expansiva resa! Är du snart nyexaminerad eller en junior utvecklare som brinner för frontend-utveckling och är ute efter en utvecklande roll? Då har du kommit till rätt ställe. Med en unik kombination av kompetens inom IT, design, kommunikation och management utvecklar KnowIT innovativa och hållbara lösningar som bidrar till ett högt affärsvärde för sina kunder. Ansök idag, urval sker löpande!Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
I rollen som junior webbutvecklare på KnowIT kommer du att få möjligheten att ingå i ett team som stöttar, uppmuntrar och lär av varandra dagligen. KnowIT är ett bolag som värnar om sin personal och som alltid strävar efter att bli bättre, detta genom att värdesätta initiativ och ge varje medarbetare chans att växa. Vi söker dig med ett genuint intresse och driv mot att bli en riktigt skicklig frontend-utvecklare.
Du erbjuds
En introduktion som anpassas efter dina erfarenheter och kompetens, detta för att du ska få bästa möjliga förutsättningar att lyckas i rollen.
Ett teambaserat arbetssätt, som gör att även du som junior webbutvecklare får möjlighet att arbeta i mer utmanade uppdrag.
Detta är ett konsultuppdrag, du kommer vara anställd av Academic Work men arbeta på Knowit Experience i Umeå i deras nya lokaler mitt i stan. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.Dina arbetsuppgifter
I rollen som junior webbutvecklare så kommer du ha en nära dialog med både kunder och kollegor för att för att hitta den bästa lösningen baserat på kundens behov. Du kommer arbeta i en variation av olika uppdrag med fokus på frontend-utveckling, ofta tillämpas ett agilt arbetssätt. Du kommer att vara delaktig i hela processen från kravställning och design till färdig lösning.
Det viktigaste är att du har en passion för webbutveckling och vill utvecklas inom följande tekniker:
HTML
CSS/SCSS
Javascript
Quasar/ react native
React
Vue.js
KnowIT arbetar med olika CMS som: Sitevision, Episerver, Wordpress och Strapi.
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom utveckling eller har förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt
Kan kommunicera obehindrat på svenska i tal och skrift, då det används dagligen i arbetet samt goda kunskaper i engelska
Vidare är det meriterande om du har kunskap inom flera av de tekniker som nämns ovan samt erfarenhet från en liknande roll. Vi ser det som meriterande att bo i eller har en anknytning till Umeå.
Som person är du:
Ansvarstagande
Samarbetsvillig, sätter laget före jaget
Problemlösande
