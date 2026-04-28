Webbredaktör

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
För att möta en föränderlig omvärld behöver Lunds universitet agera snabbare och hitta nya arbetssätt. Därför behövs en snabbfotad och professionell kommunikationsfunktion som stöttar universitetets kärnverksamhet: utbildning, forskning och samverkan. De senaste åren har dessutom präglats av stark utveckling och expansion inom digitala tjänster och kommunikation. Avdelningen Webb och varumärke, Sektionen kommunikation, har därmed fått ett antal nya uppdrag med särskild hänsyn till användarupplevelser och profilering.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vi söker en vikarie på halvtid för att jobba med användarstöd och support under sex månader. Du kommer ge löpande användarsupport till publicister och administratörer i vårt webbpubliceringsverktyg Drupal samt informationshanteringssystemet PIM/Akaneo. I rollen ingår att förvalta, uppdatera och hjälpa till att utveckla de befintliga Drupalutbildningarna. Det är viktigt att du har stor inlevelse i olika behov och förutsättningar och drivs av en vilja att skapa de bästa förutsättningarna för att bygga användbara webbplatser.
I din roll ansvarar du för att utveckla processer för användarstöd kopplat till DRUPAL och PIM och webbvisningar i Drupal. Du säkerställer att arbetssätt och rutiner inom användarstödet är enhetliga, i nära samarbete med webbspecialisten. En viktig del av dina arbetsuppgifter är att identifiera förbättringsbehov, till exempel gällande guider, manualer, utbildningar, ärendeflöden och utvecklingsärenden, baserat på ärendestatistik och användarnas feedback. Du genomför sedan de förbättringar som krävs för att höja kvaliteten på användarstödet.
Du kvalitetssäkrar verktygsstöd och guider för publicering i DRUPAL och PIM, samt ser till att relevant utbildningsmaterial finns tillgängligt och kontinuerligt vidareutvecklas för systemets användare.
I supportrollen agerar du som första linjens, och ibland även andra linjens, support för frågor från verksamheten. Du stöttar systemförvaltare och webbspecialister i användarfrågor som rör Drupal och PIM-systemet och andra relaterade system. Vid behov ser du till att ärenden eskaleras till rätt funktion.
Du identifierar behov av hjälptexter och anpassade manualer i tillsammans med webbspecialisten. Dessutom håller du webbstugor och tar fram utbildningar för ny funktionalitet. Du producerar också visuellt material och kommunikationspaket för att underlätta användarstödet.Publiceringsdatum2026-04-28Kvalifikationer
För att lyckas in den här rollen behöver du vara en skicklig kommunikatör. Du drivs av en vilja att skapa de bästa förutsättningarna för att bygga användbara webbplatser. Du behöver ha erfarenhet av att ha arbetat med webbpubliceringsverktyg och det är en fördel om du har arbetat med Drupal. Det är en stor fördel om du kan skriva lättbegripliga texter kring hur man använder tekniska system.
Du behöver också vara lyhörd, ha en god förmåga att se till både helhet och detaljer samt tycka om att hjälpa människor.
Krav för anställningen är:
Du har:
högskoleutbildning inom kommunikation eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
erfarenhet av att agera som support för användarfrågor inom relevanta system
erfarenhet av arbete på universitet, högskola eller annan statlig myndighet
mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, både på svenska och engelska
aktuella kunskaper i att kommunicera på webben samt vana av att arbeta i webbpubliceringssystem, särskilt Drupal
dokumenterad kunskap om webbtillgänglighet
Meriterande för anställningen är:
Det är meriterande om du har erfarenhet av följande:
produktion av utbildningsmaterial och kommunikationspaket för digitala system
jobbat med framtagning av hjälptexter och anpassade manualer för komplexa system
genomförande av utbildningar och workshops för ny funktionalitet i digitala system
erfarenhet av att samordna och delta i möten för att sortera, prioritera och lösa inkomna ärendenÖvrig information
Anställningen är ett vikariat, omfattning 50 procent med startdatum 2026-07-01 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 2027-04-25. Intervjuer kommer att ske löpande.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan skar även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Sektionen Kommunikation, en av Universitetsförvaltningens tio sektioner, arbetar för att öka universitetets synlighet, attraktivitet och kommunikativa förmåga. Sektionen består av avdelningarna Forsknings- och externkommunikation, Internkommunikation och ledningsstöd, Studentkommunikation och marknadsföring samt Varumärke och digitala plattformar. Sektionen har cirka 60 medarbetare.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
223 61 LUND Arbetsplats
Lunds universitet, Sektionen Kommunikation, Webb och varumärke Kontakt
avdelningschef
Jill Jönsson jill.jonsson@kommunikation.lu.se 046-2220000 Jobbnummer
9880342